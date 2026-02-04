精誠資訊攜手輔大 發表全台首創 AI 智能選課推薦系統

在生成式 AI 快速發展、校務治理邁向智慧化的趨勢下，精誠資訊（6214）與輔仁大學共同發表全台首創「AI 智能選課推薦系統」，解決學生選課痛點與行政工作負擔，以科技賦能教育，展現產學攜手推動智慧校園的具體成果；同時，精誠也分享與輔大協作推動的「國際溝通與科技創新（GCTI）科創學程」的進展，透過獎學金與實習計畫，讓學生及早確立職涯方向，養成跨領域軟體人才。

精誠資訊董事長林隆奮表示，「能為教育出力、為人才培養貢獻，是實踐精誠Tech for Good科技行善企業文化的最佳機會。AI 不只是技術創新，更是企業與教育界共同協助未來人才面對未來的重要能力建設。精誠長期投入 AI 與數據技術發展，我們瞭解數據背後帶來的巨大影響力，以及如何運用這些數據提升使用者體驗，解決問題痛點。這次 AI 智能選課推薦系統的落地，也是科技賦能智慧校園的最佳實踐。」

輔仁大學校長藍易振指出，輔大長期致力於推動校園數位轉型，此次與精誠資訊攜手合作，不僅有效優化校務行政流程，更讓學生在校園學習中實際體驗 AI 科技所帶來的便利，進一步強化跨域數位素養與競爭力。他指出，雙方合作已由過往的單點支援，深化為涵蓋教學創新、研究應用、人才培育及校務治理等層面的全面夥伴關係，不僅為輔大推動 AI 跨域應用與智慧校園發展奠定關鍵基礎，也在人才培育面向具體實踐產學共育的典範。

「AI 智能選課推薦系統」源於精誠資訊捐贈給輔大外語學院的雲端圖數據平台以及合作開設的「圖數據與商業難題解析」課程。精誠資訊AI智能科技事業部副總經理林宗瀛強調，圖數據是 AI 真正理解情境後，協助決策的重要基礎，「AI 智能選課推薦系統」的概念在課程實作與雙方舉辦的「圖數據競賽」中激盪成形，學生選擇以真實生活中的選課痛點做為題目，最終在精誠提供的企業級 AI 平台上完成實作，成功將競賽創意轉化為可落地運作的校園服務，體現了「以實作驅動學習」的教育價值，不僅可解決學生長期以來的選課時遇到的學分規劃焦慮，也顯著減少學校行政工作壓力與校務效率。

此次發表的「AI 智能選課推薦系統」核心主軸，在於讓大型語言模型（LLM）透過Graph檢索增強生成（Graph RAG）方式，正確讀取並理解龐雜的校務資訊，讓學生能直接以問答的方式進行查詢，告別無止盡的網頁切換搜尋，提供一站式選課推薦服務，學生可以根據個別需求，透過自然語言提問，系統能精準回應並依照需求自動避開衝堂、即時核算學分，限定知識的設計確保了 AI 回答的正確性，更讓選課體驗從傳統的資訊查詢進化為「學習導航」，大幅提升選課體驗。

有鑑於雙方合作開設的「GCTI圖數據與商業難題解析」科創學程帶來的亮眼成果，未來，精誠資訊也將持續與輔大的合作，包含安排業師入校，提供實習機會以及獎學金，透過實際的作業練習、真實職場的體驗，協助學生及早對接產業，養成具備國際競爭力的複合型人才，達成為台灣產業貢獻所長、回饋臺灣產業的最終目標。