大摩火速闢謠：長鑫存儲低價拋售 DDR4 報導不正確

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

針對近期多家媒體報導指出，長鑫存儲（CXMT）以遠低於市場價格銷售DDR4，引發市場對舊世代記憶體價格走勢的疑慮，市場高度關注消息真偽。摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告認為，相關報導內容並不正確。

據了解，大摩科技產業分析師顏志天指出，長鑫存儲目前已不再提供自有的DDR4產品，現階段主要以代工模式，支援兆易創新（GigaDevice）的DDR4與LPDDR4產品，並未以低價對外拋售DDR4庫存。

反觀，兆易創新近期公布的初步財報亦提到，受惠價格上漲影響，2026年上半年向長鑫存儲採購DRAM金額較去年同期增加，與市場傳聞的「低價傾銷」說法並不相符。

此外，在大摩研究範圍內的舊世代記憶體廠商仍持看好態度，並重申華邦電（2344）為「首選」（Top Pick）。

DDR4 市場 大摩
【重磅快評】台灣迎接矽盛世黎明，或已現矽盾崩裂縫隙

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重...

台灣忙陶醉「矽盛世宣言」 矽盾韌性暗藏產業流失隱憂

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重心放在「距離中國僅80英里的地方」是不合邏輯的，並明確畫下川普政府的紅線：美國必須取得先進半導體40%的市占率。 盧特尼克不是第一次說這話，他口中「距離中國僅80英里的地方」就是台灣，他的這番話與賴清德總統口中「台美聯手迎接矽盛世」的樂觀願景形成強烈反差。民眾不禁要問：當美國公開表示「雞蛋放在台灣這個籃子裡不安全」時，台灣所謂的「矽盾」究竟是更為增強，還是正在加速變薄？

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

在AI帶動的供應短缺下，消費性電子製造商正在四處搶購記憶體晶片，不少公司下修2026年出貨預測，有些公司也開始從倉庫中閒置的舊產品拆走舊款記憶體元件給新產品使用。

台灣半導體業今年最缺哪些人才？腳跨類比及數位設計、ESG分析都吃香「3職務」成寵兒

台灣半導體產業進入2026年持續強強滾，對於各類工程師的徵才依舊暢旺，但除了大家比較熟悉的製程或研發工作，有哪些是新出現或是需求上升中的職務？

任天堂上修財測 上季Switch 2狂賣逾700萬台

家用遊戲機大廠任天堂昨（3）日公告最新財年數字，包括營收、獲利等各項財務指標大幅成長，並上調營業利潤目標至3,700億日...

記憶體漲價 考驗任天堂成本管控

家用遊戲機大廠任天堂雖秀出亮眼財報，但去年營業利潤率預估16.4%，將較2024年下降7.8%，意味即使Switch 2...

