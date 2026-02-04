大摩火速闢謠：長鑫存儲低價拋售 DDR4 報導不正確

針對近期多家媒體報導指出，長鑫存儲（CXMT）以遠低於市場價格銷售DDR4，引發市場對舊世代記憶體價格走勢的疑慮，市場高度關注消息真偽。摩根士丹利（大摩）證券火速出具最新報告認為，相關報導內容並不正確。

據了解，大摩科技產業分析師顏志天指出，長鑫存儲目前已不再提供自有的DDR4產品，現階段主要以代工模式，支援兆易創新（GigaDevice）的DDR4與LPDDR4產品，並未以低價對外拋售DDR4庫存。

反觀，兆易創新近期公布的初步財報亦提到，受惠價格上漲影響，2026年上半年向長鑫存儲採購DRAM金額較去年同期增加，與市場傳聞的「低價傾銷」說法並不相符。

此外，在大摩研究範圍內的舊世代記憶體廠商仍持看好態度，並重申華邦電（2344）為「首選」（Top Pick）。