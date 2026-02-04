104推企業訂閱制 AI 課程 拚 AI 人才普及化

AI浪潮加速席捲產業，企業提升員工AI能力已成為競爭關鍵，但高昂訓練成本、技術更新快速及員工程度落差，仍是多數企業導入AI的主要痛點。104人力銀行旗下104人資學院表示，為協助企業降低門檻、系統化培育AI人才，近日推出「104人資市集」企業訂閱制，主打低成本、緊扣工作場景與零門檻導入，協助企業推動「全員AI化」。

根據104人力銀行《2025年人資F.B.I.研究報告》，目前已有73.3%的企業投入人才培育，較三年前的64.3%明顯提升；但在實際執行上，高達九成企業坦言面臨困難，包括員工自主參訓意願偏低、培育成果未能與績效或升遷連動，以及關鍵人才流失等問題。

104人資學院指出，傳統AI課程費用高昂，企業往往僅能讓少數核心員工受訓，難以形成組織整體轉型動能。以50人規模的企業為例，若採購五堂實體AI課程，成本至少需25萬元；相較之下，企業訂閱制年費僅1萬元，平均每位員工、每堂課成本約40元，大幅降低企業推動AI培訓的門檻。

在課程設計上，104人資市集強調「學以致用」，內容緊扣人資、財會、行銷、業務等部門的實際工作場景，教導員工運用AI工具優化報表製作、撰寫行銷文案、提升客戶服務效率等。課程以線上形式提供，支援重複觀看與逐步實作，讓不同程度員工可依自身節奏學習，提升培訓成效。

為避免中小企業因軟體授權費卻步，104人資市集課程也採用免費AI工具進行教學，包括Gemini、Google Apps Script、Make.com等，協助企業在不增加額外成本下導入AI應用，降低數位轉型障礙。

104人資學院企業學習處處長陳善能表示，企業訂閱制的核心目標，是讓AI賦能不再僅限於少數人，而是能普及到組織各層級，建立可持續、自主學習的人才生態系，協助企業在AI時代提升整體競爭力。