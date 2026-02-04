104推企業訂閱制 AI 課程 拚 AI 人才普及化

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI浪潮加速席捲產業，企業提升員工AI能力已成為競爭關鍵，但高昂訓練成本、技術更新快速及員工程度落差，仍是多數企業導入AI的主要痛點。104人力銀行旗下104人資學院表示，為協助企業降低門檻、系統化培育AI人才，近日推出「104人資市集」企業訂閱制，主打低成本、緊扣工作場景與零門檻導入，協助企業推動「全員AI化」。

根據104人力銀行《2025年人資F.B.I.研究報告》，目前已有73.3%的企業投入人才培育，較三年前的64.3%明顯提升；但在實際執行上，高達九成企業坦言面臨困難，包括員工自主參訓意願偏低、培育成果未能與績效或升遷連動，以及關鍵人才流失等問題。

104人資學院指出，傳統AI課程費用高昂，企業往往僅能讓少數核心員工受訓，難以形成組織整體轉型動能。以50人規模的企業為例，若採購五堂實體AI課程，成本至少需25萬元；相較之下，企業訂閱制年費僅1萬元，平均每位員工、每堂課成本約40元，大幅降低企業推動AI培訓的門檻。

在課程設計上，104人資市集強調「學以致用」，內容緊扣人資、財會、行銷、業務等部門的實際工作場景，教導員工運用AI工具優化報表製作、撰寫行銷文案、提升客戶服務效率等。課程以線上形式提供，支援重複觀看與逐步實作，讓不同程度員工可依自身節奏學習，提升培訓成效。

為避免中小企業因軟體授權費卻步，104人資市集課程也採用免費AI工具進行教學，包括Gemini、Google Apps Script、Make.com等，協助企業在不增加額外成本下導入AI應用，降低數位轉型障礙。

104人資學院企業學習處處長陳善能表示，企業訂閱制的核心目標，是讓AI賦能不再僅限於少數人，而是能普及到組織各層級，建立可持續、自主學習的人才生態系，協助企業在AI時代提升整體競爭力。

相關新聞

【重磅快評】台灣迎接矽盛世黎明，或已現矽盾崩裂縫隙

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重...

台灣忙陶醉「矽盛世宣言」 矽盾韌性暗藏產業流失隱憂

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重心放在「距離中國僅80英里的地方」是不合邏輯的，並明確畫下川普政府的紅線：美國必須取得先進半導體40%的市占率。 盧特尼克不是第一次說這話，他口中「距離中國僅80英里的地方」就是台灣，他的這番話與賴清德總統口中「台美聯手迎接矽盛世」的樂觀願景形成強烈反差。民眾不禁要問：當美國公開表示「雞蛋放在台灣這個籃子裡不安全」時，台灣所謂的「矽盾」究竟是更為增強，還是正在加速變薄？

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

在AI帶動的供應短缺下，消費性電子製造商正在四處搶購記憶體晶片，不少公司下修2026年出貨預測，有些公司也開始從倉庫中閒置的舊產品拆走舊款記憶體元件給新產品使用。

台灣半導體業今年最缺哪些人才？腳跨類比及數位設計、ESG分析都吃香「3職務」成寵兒

台灣半導體產業進入2026年持續強強滾，對於各類工程師的徵才依舊暢旺，但除了大家比較熟悉的製程或研發工作，有哪些是新出現或是需求上升中的職務？

任天堂上修財測 上季Switch 2狂賣逾700萬台

家用遊戲機大廠任天堂昨（3）日公告最新財年數字，包括營收、獲利等各項財務指標大幅成長，並上調營業利潤目標至3,700億日...

記憶體漲價 考驗任天堂成本管控

家用遊戲機大廠任天堂雖秀出亮眼財報，但去年營業利潤率預估16.4%，將較2024年下降7.8%，意味即使Switch 2...

