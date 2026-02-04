【重磅快評】台灣迎接矽盛世黎明，或已現矽盾崩裂縫隙

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重心放在「距離中國僅80英里的地方」是不合邏輯的，並明確劃下川普政府的紅線：美國必須取得先進半導體40%的市占率。

盧特尼克不是第一次說這話，他口中「距離中國僅80英里的地方」就是台灣，他的這番話與賴清德總統口中「台美聯手迎接矽盛世」的樂觀願景形成強烈反差。民眾不禁要問：當美國公開表示「雞蛋放在台灣這個籃子裡不安全」時，台灣所謂的「矽盾」究竟是更為增強，還是正在加速變薄？

其實，「矽盛世」的華麗修詞，掩蓋不了美方「去台灣化」的邏輯。賴總統強調台美簽署宣言是為了建構「非紅供應鏈」，並以「安全、可信、韌性」作為高科技產業的新核心。然而，在美方的語境裡，「韌性」的潛台詞往往是「分散風險」，而風險的源頭正是台灣的地理位置。

盧特尼克的發言顯示美方長期以來對供應鏈高度集中台灣的焦慮。如果美方的目標是將市占率強行拉升至40%，這多出來的市占率從何而來？在市場需求固定成長的趨勢下，美國的增長必然意味台灣市占率相對萎縮。當先進製程被迫向亞利桑那遷移，當台灣的工程師人才被吸納至大洋彼岸，這場「矽盛世」更像是為美國準備的盛宴，而台灣則是被擺上餐桌的一方。

所謂「矽盾」的核心邏輯在於：台灣掌握全球命脈，因此全球尤其是美國為了自保，必須保衛台灣。但這個邏輯存在致命的轉折點，當這塊盾牌因為太過集中而顯得「過於脆弱」時，強權的反應恐怕不是加固它，而是拋棄它，改換另一塊盾牌。此一邏輯顯得合理，也是理性的選擇。當美國商務部將半導體產業定位為國家安全問題，而非單純的經濟利益時，他們追求的自然是絕對掌控。台灣的半導體不只面臨技術外流的壓力，隨著先進製程向美國轉移，技術護城河將逐漸填平。同時，成本結構也遭扭曲，將侵蝕台積電等企業的毛利率與研發投入，長期削弱競爭力。

更可怕的是籌碼的流失。一旦美國本土具備足夠的產能，台灣在外交斡旋上的地位將不再是不可替代，矽盾的防護效力自然隨之變薄。

台美簽署「經濟安全合作聯合聲明」，表面上是盟友關係的升級，實則更像是配合演出的承諾書。台灣政府在宣傳這場「矽盛世」時，選擇性忽略了川普政府一貫的「美國優先」邏輯。美方對半導體的渴求，並非建立在扶持台灣的基礎上，而是建立在對「距中國80英里」這一事實的極度不安上。當賴政府高談闊論「非紅供應鏈」的韌性時，最終換來的可能是產業核心價值的慢性流失。