2026《產業人物》雜誌上市 「南科三十創新永續」登封面故事

引領年輕人關心臺灣產業及未來發展，2026《產業人物》雜誌發行上市，封面故事「南科三十創新永續」，深入介紹台積電（2330）2奈米進行式；並以專題介紹，當年為臺灣，從零開始，打造半導體產業的第一人：潘文淵先生。

南科產值2025年突破新台幣3兆元，比2024年產值2.2兆元大幅成長，2026年1月30日南科三十周年慶祝晚會上，國科會主委吳誠文強調，政府打造產業持續動能的決心，「大南方新矽谷」計畫，將從晶片到AI系統，積極打造護國群山。

「生活、生態、綠色生產」，南科管理局局長鄭秀絨表示，南科自1996年動工，至今已吸納人才近10萬人，她開心地說，隨著南科廠商積極投資，提供更多好機會，以成功大學為例，過去畢業生幾乎都往北部工作，如今，幾乎三分之二選擇留在南科打拼。

《產業人物》雜誌總編輯王麗娟表示，讀者看了今年雜誌後，可以更深入認識南科「七大」園區，從嘉義、台南、高雄，到屏東，看到政府團隊認真打造的產業基地，也看到企業如何挹注資源，開創舉世矚目的營運成績。王麗娟表示，親自走訪台積電南科廠區時，她看見大片綠意、樹影、再生水廠，甚至還看到蜜蜂，「讓人感受到台積電自期成為全球環保標竿企業，並非只是口號。」

台積電先進製程3奈米、5奈米貢獻2025年六成營收，最大生產基地，就是張忠謀於2018年1月26日在南科主持動工典禮的「晶圓十八廠」。台積電臺南廠區首任副總經理陳健邦說了一個故事，張忠謀董事長1997年首度主持南科六廠動工典禮，當時宣布十年內將在南科投資4,000億元蓋五個廠，隔天還被台塑（1301）創辦人王永慶笑說是在吹牛、膨風。如今，台積電在南科的投資，早已遠遠超過張忠謀當年的藍圖。

美商應用材料公司1997年底進駐南科，是最早投資南科的外商，應材在臺灣深耕超過35年，員工逾四千名，半數盡在南科；如今，全球前五大半導體設備商，美商應用材料Applied Materials、美商科林研發Lam Research、美商科磊KLA、日本東京威力科創TEL、荷蘭艾司摩爾ASML，都齊聚南科。

2026《產業人物》雜誌報導全球前2%頂尖科學家葉均蔚，被譽為「高熵合金之父」的中央研究院院士、清大特聘研究講座教授，2025獲頒總統科學獎，國際材料研究大會IMRC，以他為名舉辦研討會，並頒發他創會32年來首次的「卓越貢獻獎」；陽明交大「國際半導體產業學院」院長陳冠能講座教授，研究3D IC與先進封裝技術，獲首屆「施敏傳承講座」殊榮，以研究、教學、產學合作，引領全球半導體異質整合新紀元。

竹科管理局前副局長陳淑珠，從抗議現場到科技外交，在法理情之間，展現竹科最溫柔的堅韌；崇越科技（5434）以半導體供應鏈、永續循環生態系，打造35周年里程碑；山林水（8473）支持南科半導體產業第一滴再生水；漢民測試（7856）守護晶圓品質，AI帶來龐大商機。