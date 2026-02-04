快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2026《產業人物》雜誌上市，「南科三十創新永續」登封面故事，細數南科三十產值衝三兆 ，台積電2奈米投資一次看。業者／提供
2026《產業人物》雜誌上市，「南科三十創新永續」登封面故事，細數南科三十產值衝三兆 ，台積電2奈米投資一次看。業者／提供

引領年輕人關心臺灣產業及未來發展，2026《產業人物》雜誌發行上市，封面故事「南科三十創新永續」，深入介紹台積電（2330）2奈米進行式；並以專題介紹，當年為臺灣，從零開始，打造半導體產業的第一人：潘文淵先生。

南科產值2025年突破新台幣3兆元，比2024年產值2.2兆元大幅成長，2026年1月30日南科三十周年慶祝晚會上，國科會主委吳誠文強調，政府打造產業持續動能的決心，「大南方新矽谷」計畫，將從晶片到AI系統，積極打造護國群山。

「生活、生態、綠色生產」，南科管理局局長鄭秀絨表示，南科自1996年動工，至今已吸納人才近10萬人，她開心地說，隨著南科廠商積極投資，提供更多好機會，以成功大學為例，過去畢業生幾乎都往北部工作，如今，幾乎三分之二選擇留在南科打拼。

《產業人物》雜誌總編輯王麗娟表示，讀者看了今年雜誌後，可以更深入認識南科「七大」園區，從嘉義、台南、高雄，到屏東，看到政府團隊認真打造的產業基地，也看到企業如何挹注資源，開創舉世矚目的營運成績。王麗娟表示，親自走訪台積電南科廠區時，她看見大片綠意、樹影、再生水廠，甚至還看到蜜蜂，「讓人感受到台積電自期成為全球環保標竿企業，並非只是口號。」

台積電先進製程3奈米、5奈米貢獻2025年六成營收，最大生產基地，就是張忠謀於2018年1月26日在南科主持動工典禮的「晶圓十八廠」。台積電臺南廠區首任副總經理陳健邦說了一個故事，張忠謀董事長1997年首度主持南科六廠動工典禮，當時宣布十年內將在南科投資4,000億元蓋五個廠，隔天還被台塑（1301）創辦人王永慶笑說是在吹牛、膨風。如今，台積電在南科的投資，早已遠遠超過張忠謀當年的藍圖。

美商應用材料公司1997年底進駐南科，是最早投資南科的外商，應材在臺灣深耕超過35年，員工逾四千名，半數盡在南科；如今，全球前五大半導體設備商，美商應用材料Applied Materials、美商科林研發Lam Research、美商科磊KLA、日本東京威力科創TEL、荷蘭艾司摩爾ASML，都齊聚南科。

2026《產業人物》雜誌報導全球前2%頂尖科學家葉均蔚，被譽為「高熵合金之父」的中央研究院院士、清大特聘研究講座教授，2025獲頒總統科學獎，國際材料研究大會IMRC，以他為名舉辦研討會，並頒發他創會32年來首次的「卓越貢獻獎」；陽明交大「國際半導體產業學院」院長陳冠能講座教授，研究3D IC與先進封裝技術，獲首屆「施敏傳承講座」殊榮，以研究、教學、產學合作，引領全球半導體異質整合新紀元。

竹科管理局前副局長陳淑珠，從抗議現場到科技外交，在法理情之間，展現竹科最溫柔的堅韌；崇越科技（5434）以半導體供應鏈、永續循環生態系，打造35周年里程碑；山林水（8473）支持南科半導體產業第一滴再生水；漢民測試（7856）守護晶圓品質，AI帶來龐大商機。

台積電 半導體
相關新聞

SpaceX併xAI 引爆新太空商機 昇達科、華通等有望搶食大餅

SpaceX將透過收購xAI，實現「低軌衛星整合資料中心」構想。SpaceX創辦人馬斯克宣布，未來將結合AI、火箭技術、...

台廠免驚！華強北記憶體報價勁揚 粉碎市場動盪謠言

記憶體市場近期受長江存儲擴產腳步提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，惟全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北昨（3）日公布...

矽盾並未動搖 國發會：台積電擴廠節奏「國外一座、台灣三座」

台美關稅談判落定後，外界憂心台積電赴美投資規模擴大，恐削弱台灣半導體戰略優勢，進而動搖「矽盾」效應。對此，國發會主委葉俊...

【重磅快評】台灣迎接矽盛世黎明，或已現矽盾崩裂縫隙

正當賴總統高喊「矽盛世宣言」，官方陷入自我陶醉之際，現實冷水卻已潑上身。美國商務部長盧特尼克近日重申，將先進半導體製造重...

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

在AI帶動的供應短缺下，消費性電子製造商正在四處搶購記憶體晶片，不少公司下修2026年出貨預測，有些公司也開始從倉庫中閒置的舊產品拆走舊款記憶體元件給新產品使用。

台灣半導體業今年最缺哪些人才？腳跨類比及數位設計、ESG分析都吃香「3職務」成寵兒

台灣半導體產業進入2026年持續強強滾，對於各類工程師的徵才依舊暢旺，但除了大家比較熟悉的製程或研發工作，有哪些是新出現或是需求上升中的職務？

