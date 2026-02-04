馬斯克攻太空AI 傳產業者也能分杯羹

特斯拉執行長馬斯克宣布，旗下SpaceX將收購xAI，兩者合併之後，馬斯克將啟動太空AI大戰，打造星際資料中心，業內認為，馬斯克相關策略不僅嘉惠科技廠，傳產業者也可望受惠，包括東台（4526）、榮田、大亞（1609）、精鋼、華新（1605）等都可分一杯羹。

東台旗下榮田精機打入SpaceX供應鏈，法人看好太空訂單隨著話題升溫，加上新產能開出及拓展印度市場有成，榮田今年營收看增五成以上，東台將母以子貴。

據了解，榮田最初是透過美國客戶介紹，打入SpaceX的設備加工供應鏈，提供立式車床服務，主要用於加工SpaceX火箭猛禽引擎的圓錐形噴射頭等關鍵零組件，目前持續供貨中。

另外，大亞長久以來布局低軌衛星逐漸開花結果，漆包線材不僅打入SpaceX供應鏈，子公司創未來科技推出HRWS（高解析度寬繪幅）合成孔徑雷達T.SAR Space，並成功搭載AI產品，專為低軌道任務打造的台灣衛星國家隊。

華新方面，集團積極轉型升級，全面進軍「精密製造」，跨入AI、機器人、新能源、太空產業供應鏈。