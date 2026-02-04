日本MLCC兩巨頭唱旺後市

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所，以及TDK等兩大日本被動元件巨頭同聲看旺後市，並雙雙上修年度財務展望，為產業景氣正向發展定調，也為國巨（2327）、華新科（2492）等台廠營運吞下定心丸。

村田、TDK於2日相繼發布財報與展望，展望都正向。其中，村田的訂單／出貨比（B／B值）連續五季高於代表景氣擴張的1，顯示訂單動能強勁。

TDK營收顯著攀升，並調高截至3月底的本財年營業利益目標8%、達2,650億日圓（17億美元），優於分析師預期，並且同步調升淨利和營收預測，同時將配息上提至每股34日圓。

村田財報顯示，受惠AI伺服器及智慧型終端需求帶動，上季接獲訂單超過5,000億日圓，年增逾一成，其中，電容訂單更暴增近三成，B／B值達1.07，創15季來新高。

村田表示，基於訂單穩健、終端需求穩步回溫的基礎下，將本財年（2025年4月至2026年3月）營收目標從原估1.74兆日圓上修至1.8兆日圓，顯示經營團隊對後市持續看好，惟受前期收購案商譽減損影響，村田上季營益及純益都大幅下滑，管理層對全年營益目標稍微下修，但不改中長期成長判斷。

TDK上季營收6,752億日圓，年增16.2%，每股盈餘36.73日圓，雙位數成長的營運表現，反映終端市場需求穩步回溫，公司並上修本財年財務展望。