記憶體利空「鬼故事」 三面向破解

經濟日報／ 記者 李孟珊

台灣記憶體族群近期股價狂飆，業內直言，股價漲多後，市場就會出現「鬼故事（指嚴重的利空消息）」，例如近期盛傳的兩大記憶體陸企干擾市況消息，惟三層面來看，近期市場對記憶體的「鬼故事」傳言甚難成立。

首先是擴產條件上，大陸記憶體廠都是美國半導體設備出口「黑名單」成員，面臨關鍵設備取得受阻的結構性限制，先進製程設備與關鍵零組件取得不易，產線擴充進度受限，在設備不到位之下，即便部份陸製設備可以「頂著用」，但仍難達到提前擴產，也難以在短期內轉化為有效供給，更不可能快速形成倒貨能量。

其次，大陸記憶體廠目前資源配置重心並非成熟製程產品。為配合北京當局推展AI政策，大陸廠商須承擔高頻寬記憶體（HBM）堆疊與相關驗證任務，HBM在晶圓消耗量與良率折損上，遠高於標準型 DRAM，等同大量吞噬既有產能，在此情況下，廠商產出優先內部消化，「自用都不夠」，自然缺乏對外倒貨的空間與誘因。

第三，據統計，去年下半年以來，大陸已有至少十家存儲相關企業遞交IPO申請或進行上市輔導，今年元月至今亦有三家記憶體企業向港股遞件。上市前最重要的是維持財報表現與產業前景，以爭取更佳募資條件，「不可能在關鍵時點主動打壞行情，砸自己的腳」。

記憶體 鬼故事 市場

