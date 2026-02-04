華邦：報價一路漲 今明年產能均被搶光

大陸華強北最新記憶體報價粉碎陸企動搖市場謠言之際，華邦（2344）總經理陳沛銘也釋出好消息，直言現在價格就是「一直漲」，華邦本季和下季合約價都會維持與去年第4季相當的漲幅。

即便報價一路漲，客戶還是瘋狂上門搶產能，「連客戶的客戶都跑來找華邦下單」，使得華邦今年和2027年既有與新增產能均已被預訂一空。他強調，今年記憶體市況就是「非常好」三個字形容，華邦逐季漲價，客戶仍願意接受。

產能配置方面，陳沛銘指出，華邦高雄路竹廠持續擴充產能，並力拚提前開出，DRAM第一波裝機預計於6月中旬展開，快閃記憶體（Flash）裝機時程則更早，不過，即便新產能逐步加入，整體記憶體供給仍呈現供不應求。

他並提到，DDR4供給缺口極大，部分客戶甚至已「降規」改用DDR3，但華邦的晶圓產能有限，會盡力極大化產出，尤其看好LPDDR4的成長潛力，相關應用多元，涵蓋各類智慧裝置、物聯網（IoT）、掃地機器人及無人機等應用，會是華邦今年產能配置的重點。