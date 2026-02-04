台廠免驚！華強北記憶體報價勁揚 粉碎市場動盪謠言

記憶體市場近期受長江存儲擴產腳步提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，惟全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北昨（3）日公布最新每周記憶體報價不但沒跌，與台廠最相關的LPDDR4更全面勁揚，全數衝上歷史天價，最高漲幅逾一成，粉碎陸企動搖市場謠言，南亞科（2408）、華邦等台廠「安啦！」。

業界指出，華強北有「中國電子第一街」之譽，是全球最大電子產品批發與零售市場，地位比日本秋葉原、台北光華商場還高，當地商家與業內採購人士「消息比靈通的」，對價格更是「超級敏感」，若真有風吹草動，華強北的報價一定會第一時間反映，極具參考指標，如今當地報價出爐，顯示市場供需並未因傳言而鬆動，反而持續升溫。

華強北昨日公布最新每周記憶體報價不但沒跌，與台廠最相關的LPDDR4更是全面勁揚，全數衝上歷史天價。（取自華強北採購專業報價網站「CFM閃存市場」）

LPDDR系列為工控、消費性電子、智慧裝置與邊緣運算的關鍵記憶體規格，價格走勢最能反映DRAM的真實供需狀況，此次報價全面刷寫新高，凸顯結構性缺貨仍在擴大，南亞科（2408）、華邦（2344）等台廠仍將大咬漲價紅利。

南亞科昨日公告，元月營收達153.1億元，創新高，月增27.4%，年增逾六倍。南亞科預期，AI應用爆發使得HBM與DDR5等高階記憶體大量排擠成熟製程產能，使得DDR與LPDDR市場供需火熱，2026年整體需求「滿熱的」，全年展望樂觀。

上周末傳出長江存儲武漢三期新廠量產時程由原訂2027年提前於今年下半年，本周又傳出長鑫存儲低價「倒貨」，雖然兩大陸企都未證實，仍造成市場人心惶惶。由於華強北採購人士相關記憶體報價每周二才更新一次，兩大陸企傳出大動作干擾市場的狀況，無法在相關消息傳出第一時間獲得報價走勢。

根據華強北採購專業報價網站「CFM閃存市場」昨天近午時分開出的最新每周報價，不僅沒跌，與台廠最相關的LPDDR4系列更是全面勁揚，全數衝上歷史天價，顯示市況依舊處於供給吃緊狀態。

觀察最新報價細節，LPDDR4X 16GB至96GB等容量當中，以主流規格64Gb單周漲10.29%，漲幅最高，最新報價為75美元；漲幅第二大的是16Gb漲9.09%，報24美元；另外96Gb漲8.24%，報92美元；32Gb與48Gb分別漲7.14%、5.17%，報價各為45美元、61美元。

其餘包括Flash Wafer、DDR4，固態硬碟（SSD）、各類DRAM模組等最新報價都開至少持平至10%左右漲幅。昨天華強北新盤價開出後，粉碎陸企相關負面傳聞。業界分析，若大陸兩大記憶體廠大動作干擾市況，「價格不跌就算幸運，更不可能還大漲」。