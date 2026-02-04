輝達總部權利金 2月4日審議

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區T17、T18基地進度備受外界關注，台北市政府今（4）日將召開區段徵收及市地重劃委員會，預計拍板地上權權利金，地上權年限採「50年加20年」模式，市府目標在農曆年前與輝達子公司完成簽約。

台北市長蔣萬安日前指出，相關簽約作業預計在農曆年前、約2月10日至15日間完成，市府各項行政程序正持續推進中。

輝達執行長黃仁勳日前抵台停留五日，外界一度推測有望完成與北市府的簽約程序，拍板輝達台灣總部落腳案，不過最終並未簽約。對此，蔣萬安表示，簽約時程仍須視黃仁勳的時間與行程安排而定，市府與輝達持續保持密切溝通，雙方對進度皆充分掌握，但目前仍需待估價審議會完成審議後，才能進行議價並完成訂約。

蔣萬安進一步指出，本周將召開估價審議會，待審議結果確定後即可展開議價作業，完成後將進入正式簽約階段，目標仍維持在農曆年前完成。據了解，北市府產業發展局負責投資計畫書評估及委託估價師查估地上權權利金，地政局則負責召開委員會審議相關計畫與金額。此案地上權年限與一般地上權相同，採「50加20」年，50年期滿前如輝達有延長需求，可依合約申請最長再延20年。

北市府原則上將在委員會審議結果出爐後，隨即與輝達子公司展開後續簽約作業，若進度順利，雙方可望在農曆年前完成簽署。

