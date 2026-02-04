矽盾並未動搖 國發會：台積電擴廠節奏「國外一座、台灣三座」

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
國發會主委葉俊顯強調，台積電擴廠節奏仍是「國外一座、台灣三座」。記者杜建重／攝影
國發會主委葉俊顯強調，台積電擴廠節奏仍是「國外一座、台灣三座」。記者杜建重／攝影

台美關稅談判落定後，外界憂心台積電（2330）赴美投資規模擴大，恐削弱台灣半導體戰略優勢，進而動搖「矽盾」效應。對此，國發會主委葉俊顯強調，台積電擴廠節奏仍是「國外一座、台灣三座」，未來約有九座新廠規劃落腳台灣，台灣在先進製程與研發上的核心地位並未動搖。

葉俊顯指出，半導體產業並非「固定的一塊餅」，隨著全球雲端服務商（CSP）投資與AI需求快速成長，整體市場規模持續擴大。台積電海外設廠，更接近於在需求擴張下，將部分新增產能交由美國等地協助生產，而非移轉原本屬於台灣的產能。

從實際布局來看，葉俊顯說，目前台積電在台灣已經有41座廠，海外僅九座；未來擴產仍維持「國外一、台灣三」的節奏，規劃新增的新廠中，台灣約九座，美國則僅三座，顯示產能與技術布局的重心仍牢牢放在台灣。

至於半導體與傳統產業發展落差擴大，是否意味台灣陷入「K型經濟」，葉俊顯認為，傳統產業並非沒落，而是成長速度不如半導體快速，才容易被誤解為掉隊，不宜將目前的經濟發展簡化為K型化問題。

他指出，台灣傳產正處於轉型關鍵期。以中南部扣件、螺絲產業為例，已逐步朝高值化、客製化發展，切入航空、太空等高階應用市場；若再走標準化、大量生產路線，將難以與中國低價競爭抗衡，唯有精緻化、差異化，掌握定價與談判籌碼，產業才能站穩腳步。

葉俊顯形容，關稅底定如同「久旱逢甘霖」，但不能長期仰賴外在條件，最重要的仍是把產業這塊「田」養得更肥沃，才能支撐台灣經濟的長遠發展；一旦產品具備獨特性，關稅與匯率對競爭力的影響，也將相對下降。

台積電 葉俊顯 半導體

延伸閱讀

台積電投資台中1.5兆 中市府：全面帶動周邊供應鏈設廠

總統說的主權基金沒下文？ 國發會主委葉俊顯回應了

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉「這例子」力挺：完成心願才是目的

AI拉動動能 國發會目標今年GDP衝4.56%

相關新聞

台廠免驚！華強北記憶體報價勁揚 粉碎市場動盪謠言

記憶體市場近期受長江存儲擴產腳步提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，惟全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北昨（3）日公布...

矽盾並未動搖 國發會：台積電擴廠節奏「國外一座、台灣三座」

台美關稅談判落定後，外界憂心台積電赴美投資規模擴大，恐削弱台灣半導體戰略優勢，進而動搖「矽盾」效應。對此，國發會主委葉俊...

SpaceX併xAI 引爆新太空商機 昇達科、華通等有望搶食大餅

SpaceX將透過收購xAI，實現「低軌衛星整合資料中心」構想。SpaceX創辦人馬斯克宣布，未來將結合AI、火箭技術、...

任天堂上修財測 上季Switch 2狂賣逾700萬台

家用遊戲機大廠任天堂昨（3）日公告最新財年數字，包括營收、獲利等各項財務指標大幅成長，並上調營業利潤目標至3,700億日...

記憶體漲價 考驗任天堂成本管控

家用遊戲機大廠任天堂雖秀出亮眼財報，但去年營業利潤率預估16.4%，將較2024年下降7.8%，意味即使Switch 2...

輝達總部權利金 2月4日審議

輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區T17、T18基地進度備受外界關注，台北市政府今（4）日將召開區段徵收及市地重劃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。