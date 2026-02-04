記憶體漲價 考驗任天堂成本管控

家用遊戲機大廠任天堂雖秀出亮眼財報，但去年營業利潤率預估16.4%，將較2024年下降7.8%，意味即使Switch 2銷售暢旺，但對毛利表現幫助有限，法人認為主因來自記憶體漲價影響成本、美國對遊戲機加徵關稅、軟體銷售尚未進入最佳狀態，隨Switch 2挑戰銷售量1,900萬台的公司目標，也考驗任天堂管控成本能力。

研調機構集邦科技（TrendForce）指出，因主要晶片製造商對於AI資料中心所需且利潤更高的先進記憶體投入更多資源，導致記憶體價格上漲，可能使任天堂更難獲得足夠晶片生產遊戲主機。

業界人士指出，記憶體缺貨又漲價，對Switch 2成本結構造成不小衝擊，若未來無法解決，短期內都會困擾任天堂毛利率表現。