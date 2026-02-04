記憶體漲價 考驗任天堂成本管控

經濟日報／ 記者陳昱翔、編譯林聰毅／綜合報導

家用遊戲機大廠任天堂雖秀出亮眼財報，但去年營業利潤率預估16.4%，將較2024年下降7.8%，意味即使Switch 2銷售暢旺，但對毛利表現幫助有限，法人認為主因來自記憶體漲價影響成本、美國對遊戲機加徵關稅、軟體銷售尚未進入最佳狀態，隨Switch 2挑戰銷售量1,900萬台的公司目標，也考驗任天堂管控成本能力。

研調機構集邦科技（TrendForce）指出，因主要晶片製造商對於AI資料中心所需且利潤更高的先進記憶體投入更多資源，導致記憶體價格上漲，可能使任天堂更難獲得足夠晶片生產遊戲主機。

業界人士指出，記憶體缺貨又漲價，對Switch 2成本結構造成不小衝擊，若未來無法解決，短期內都會困擾任天堂毛利率表現。

記憶體 Switch

延伸閱讀

Switch 2熱銷拉抬任天堂獲利 全年銷量衝1900萬台

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

記憶體派對結束？早盤追進去「現賠15％」郭哲榮：乖離率過高…回檔4000點看法不變

記憶體上演「大怒神」可不可以買？分析師曝關鍵價位在這裡

相關新聞

台積電投資台中1.5兆 中市府：全面帶動周邊供應鏈設廠

隨著台積電在台中擴大投資金額達1.5兆元，4座1.4奈米先進製程新廠已於去年10月動工，台中市政府經濟發展局說，此一發展...

華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠言 南亞科、華邦等台廠安心

記憶體市場近期受長江存儲擴產腳步提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，惟全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北3日最新每周記...

記憶體漲價 考驗任天堂成本管控

家用遊戲機大廠任天堂雖秀出亮眼財報，但去年營業利潤率預估16.4%，將較2024年下降7.8%，意味即使Switch 2...

輝達總部權利金 2月4日審議

輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區T17、T18基地進度備受外界關注，台北市政府今（4）日將召開區段徵收及市地重劃...

日本MLCC兩巨頭唱旺後市

全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所，以及TDK等兩大日本被動元件巨頭同聲看旺後市，並雙雙上修年度財務展望，為產業...

中華電信今年積極拓展pre-6G商機 相關業務有望創造超過百億元營收

中華電信今（3）日公布財報，全年營收2361.1億元，年增2.7%，刷新歷史紀錄，每股盈餘4.99元，創8年新高；展望今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。