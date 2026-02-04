任天堂上修財測 上季Switch 2狂賣逾700萬台

家用遊戲機大廠任天堂昨（3）日公告最新財年數字，包括營收、獲利等各項財務指標大幅成長，並上調營業利潤目標至3,700億日圓，破除原先市場看衰論調。

法人認為，任天堂上修財測意味對後續Switch 2及遊戲軟體銷售動能仍充滿信心，對供應鏈而言是正面消息，隨銷售量挑戰新高，台廠包括鴻準（2354）、旺宏、偉詮電等供應鏈有望同步受惠。

任天堂2025年推出新款主機Switch 2在全球熱銷，全球累積銷售量突破1,737萬台，成為史上最快達成此數字的家用遊戲機。去年第4季搭上消費旺季，Switch 2狂賣701萬台，高於分析師預期的650萬台，打臉原先傳聞歐美耶誕旺季賣不好的傳聞，帶動任天堂去年前三季營收衝上1.9兆日圓，年增99.3%，淨利潤3,588億日圓，年增51.3%。

任天堂社長古川俊太郎指出，Switch 2推出後首年表現超越公司以往任何一款主機，若未來銷售動能持續，將挑戰任天堂史上最暢銷平台DS的地位。

任天堂公布其全年營收及營業利益預測，分別為2.25兆日圓及3,700億日圓（約24億美元），預計在今年3月底結束的本年度，Switch 2銷售量約1,900萬台，目前已售出1,737萬台，法人看好如果維持同樣銷售動能，銷售量有望突破2,000萬台。

不過，記憶體晶片價格飆升使外界擔憂任天堂今年的利潤率，Switch 2去年夏季創下銷售紀錄後，隨即面對AI投資激增導致的記憶體價格飆升，這項因素正在威脅該公司原本已微薄的利潤。

任天堂上季營業利益雖成長逾20%至1,552.1億日圓（9.985億美元），但低於預期的1,807億日圓；上季銷售額成長逾80%至8,063.2億日圓，同樣低於預期。

東洋證券公司分析師安田秀樹（Hideki Yasuda）說：「Switch 2的銷售數據還可以，但很難說是穩健。」「展望未來，零件價格上漲等問題依然存在，觀察重點將是該公司如何再度控制成本。」