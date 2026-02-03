中華電信今年積極拓展pre-6G商機 相關業務有望創造超過百億元營收

中華電信今（3）日公布財報，全年營收2361.1億元，年增2.7%，刷新歷史紀錄，每股盈餘4.99元，創8年新高；展望今年，中華電信將積極拓展pre-6G商機，涵蓋 AIoT、衛星及大數據等服務，預期相關業務於2026年可創造合計超過新台幣百億元的營收。

中華電信去年全年營收2361.1億元、年增2.7%，營業淨利485.5億元、年增3.6%，EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）887.7億元、年增2.6%；歸屬母公司業主淨利386.9億元、年增4%，每股盈餘4.99元。

中華電信董事長簡志誠表示，2025年度以強勁的財務表現圓滿收官，不僅第四季營收達656.5億元，創近十年同期新高，全年營收成長2.7%，刷新歷史紀錄。所有財務指標，包含營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘等，皆超越財測高標。亮眼的營運表現主要受惠於核心事業穩健成長，以及資通訊版圖持續擴張，推升全年每股盈餘達4.99元，創8年新高，第四季單季每股盈餘1.2元，亦創同期十年新高，展現公司營運的高度韌性，以及在數位創新及策略執行上的卓越能力。

中華電信總經理林榮賜指出，個人家庭事業群在第四季表現穩健，受惠於行動業務動能強勁、5G滲透率持續提升，推升寬頻ARPU（每用戶貢獻度）再創新高。中華電信行動業務收入市占率達41%，持續站穩市場領導地位。企業客戶事業群本年度多數大型專案已於前三季完工認列，但資通訊業務仍展現強勁動能，包括IDC、大數據及5G專網服務，均受客戶加速數位轉型需求而推升營收。國際事業群第四季營收成長2.5%，其中東南亞市場營收在新加坡及泰國建廠專案順利完工推動下，年增幅達12%，表現亮眼。

展望2026年，總經理林榮賜指出，中華電信將持續強化技術能量。隨著OneWeb與SES衛星於2025年正式啟用，Astranis衛星亦將於2026年下半年加入營運，進一步強化中華電信衛星布局，帶動衛星業務邁向億級規模成長。同時，中華電信積極拓展 pre-6G 商機，涵蓋 AIoT、衛星及大數據等服務，預期相關業務於2026年可創造合計超過新台幣百億元的營收。永續方面，第四季簽署為期20年的46億度企業綠電長約採購協議，加速邁向2045年淨零藍圖。中華電信將持續打造面向未來的數位基礎建設，結合人工智慧（AI）能力，為利害關係人創造長期且永續的價值。