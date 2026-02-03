台積電設廠帶動效應 台中工廠家數與新登記家數全國第一

台積電（2330）設廠帶動新工廠設立，台中工廠家數與新登記家數同登全國第一！依據經濟部最新統計，截至2025年12月底，台中市工廠登記家數逾1萬9,500家居全國第一， 2025年台中新登記家數超過1,200家，亦高居全國第一，確立台中為全台製造業重鎮的地位。

臺中市政府經濟發展局指出，隨著台積電在台中擴大投資，總投資金額達1.5兆元，興建4座1.4奈米先進製程新廠已於去年10月動工，預期將進一步帶動周邊供應鏈在台中設廠，台中製造業地位將更為穩固。

經發局表示，台積電擴大投資台中，除晶片微影設備廠艾司摩爾(ASML)、日本半導體設備商東京威力科創(TEL)在台中設立辦公室，許多供應商也提早布局，例如半導體製程所需超高純度過氧化氫等化學材料的巨菱精密化學，於2023年3月在港區新設台中港廠擴大產能。

生產半導體製程設備，以及超高真空系統關鍵組件的新萊應材，於2024年7月在梧棲區設立新廠。測試設備大廠鴻勁精密因應產線擴增需求，去年6月及12月於大雅區分別設立第五廠及第六廠。另外尚有籌設中的聖凰科技，為晶圓載具微污染防治設備製造商，將引進智慧化產線，投資逾5億元在大肚區興建新廠。

專門生產各種材質半導體關鍵治具耗材的銘金科技，今年1月2日也獲經濟部核定將投資逾9.5億元，在台中外埔地區擴建廠區及增設產線。

經發局說明，受惠於半導體產業發展，除了上述投資，包括封測廠矽品精密工業繼2024年5月於台中工業區成立新廠，2025年5月也在中科后里園區設立新廠；光電半導體測試設備製造商惠特科技（6706）投資23.61億元，於台中工業區設立新總部與新總廠，並於2025年12月完成工廠登記。

從事精密零件設計、客製化機構設計及CNC精密加工，產品運用於半導體製程的揚恩科技，於2025年4月新設大雅廠。同樣以高端CNC加工與複合材料精密零件製造，產品擴及半導體製程所需載治具的品模精密，也在后里設立新廠。

另外，近期投入半導體光學、AI眼鏡研發的光學大廠大立光電（3008），於台中工業區多座新廠，去年陸續完工並完成登記，展現產業深耕台中的投資動能。

經發局指出，台中市工廠登記家數以1萬9,500家居全國之冠，其次為新北市1萬8,789家、彰化縣1萬3,861家。另2025年全國工廠新登記數為6,012家，其中台中市新增1,263家，占全國約21%，新增家數居全國第一；其次為彰化縣1,204家、桃園市891家。

進一步從產業類別觀察，2025年台中市新登記工廠以金屬製品製造業為大宗，共計571家，約占45%；其次為機械設備製造業254家，約占20%；第三為塑膠製品製造業93家，約占7%，顯示台中在關鍵製造與精密加工領域具備穩固產業基礎。在台積電擴大投資台中後將帶動相關產業群聚，預期將持續為台中產業帶來成長。

為協助企業投資台中，市府除設立投資單一窗口，整合跨局處資源，協助企業處理各項行政流程，加速落地營運。同時在公司登記、商業登記及工廠登記等審查與便民服務方面全面升級，透過專責窗口、流程透明化與進度控管，簡化行政程序、縮短作業時程；經發局將持續優化投資環境，推動工商發展更加穩健。