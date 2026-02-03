快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

台積電投資台中1.5兆 中市府：全面帶動周邊供應鏈設廠

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市經濟發展局長張峯源（右）說，經發局將持續優化投資環境，推動工商發展更加穩健。圖／台中市政府提供
台中市經濟發展局長張峯源（右）說，經發局將持續優化投資環境，推動工商發展更加穩健。圖／台中市政府提供

隨著台積電台中擴大投資金額達1.5兆元，4座1.4奈米先進製程新廠已於去年10月動工，台中市政府經濟發展局說，此一發展正全面進一步帶動周邊供應鏈在台中設廠，經發局將持續優化投資環境，推動工商發展更加穩健。

經發局說，目前除了晶片微影設備廠艾司摩爾（ASML）、日本半導體設備商東京威力科創（TEL）在台中設立辦公室，其他許多供應商也提早布局，像是巨菱精密化學在港區新設台中港廠擴大產能，新萊應材在梧棲區設立新廠，以及測試設備廠鴻勁精密在大雅增設第五及第六廠等。

另還有籌設中的晶圓載具微污染防治設備製造商聖凰科技，將投資逾5億元在大肚區興建新廠，引進智慧化產線。專門生產各種材質的半導體關鍵治具耗材的銘金科技，今年1月2日也獲經濟部核定將投資逾9.5億元於台中外埔地區擴建廠區及增設產線。

經發局指出，台中市工廠登記家數逾1萬9500家居全國第一， 去年新登記超過1千2百家，亦高居全國第一。去年新登記工廠以金屬製品製造業為大宗，有571家約占45%，其次為機械設備製造業254家，約占20%；第3為塑膠製品製造業93家，約占7%，顯示台中在關鍵製造與精密加工領域具備穩固產業基礎。台積電擴大投資將帶動相關產業群聚，預期將持續為台中產業帶來成長。

經發局說，為協助企業投資台中，除設立投資單一窗口，整合跨局處資源，協助企業處理各項行政流程，加速落地營運。同時在公司登記、商業登記及工廠登記等審查與便民服務方面也全面升級，透過專責窗口、流程透明化與進度控管，簡化行政程序、縮短作業時程。

台中 台積電 製造業 半導體

延伸閱讀

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉「這例子」力挺：完成心願才是目的

一天收復失土！台積電開1,810元重返5日線 台股強彈逾600點

台積電工程師至咖啡廳裝針孔...警擴大偵辦 他還在住家偷拍來訪女友人

台積電ADR大漲3.3% 較台北交易溢價22.3%

相關新聞

台積電投資台中1.5兆 中市府：全面帶動周邊供應鏈設廠

隨著台積電在台中擴大投資金額達1.5兆元，4座1.4奈米先進製程新廠已於去年10月動工，台中市政府經濟發展局說，此一發展...

跨海狀告Lumileds！億光捍衛車用核心技術 在美提起專利侵權訴訟

LED封裝大廠億光（2393）捍衛智慧財產權，公司3日發布重訊表示，已於美國時間2026年2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦...

經濟部A+計畫通過3案 映智指紋感測聚焦高安全驗證

經濟部產業技術司推動「A+企業創新研發淬鍊計畫」，今年第2波審查通過3項研發計畫，其中映智科技以新一代電容式指紋感測技術...

台灣走上K型經濟？半導體與傳統產業落差大 葉俊顯：仍有轉型空間

AI浪潮帶動台灣經濟強勁成長，但半導體與傳統產業發展落差日益擴大，引發外界對台灣是否陷入「K型經濟」的疑慮 。國發會主委...

宇隆發表TUF-X概念型人形機器人 正式切入人形機器人供應鏈

宇隆科技（2233）2月3日於台北舉辦 TUF-X 概念型人形機器人發表會，由董事長劉俊昌與總經理蔡銘東率領經營團隊，攜...

AI與記憶體題材發酵 00990A、00988A單日大漲逾5%

受惠於1月ISM製造業指數優於預期、美印關稅達成協議等利好消息，美股昨日強勢翻紅，再加上本周將有超過百家標普500指數成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。