台積電投資台中1.5兆 中市府：全面帶動周邊供應鏈設廠

隨著台積電在台中擴大投資金額達1.5兆元，4座1.4奈米先進製程新廠已於去年10月動工，台中市政府經濟發展局說，此一發展正全面進一步帶動周邊供應鏈在台中設廠，經發局將持續優化投資環境，推動工商發展更加穩健。

經發局說，目前除了晶片微影設備廠艾司摩爾（ASML）、日本半導體設備商東京威力科創（TEL）在台中設立辦公室，其他許多供應商也提早布局，像是巨菱精密化學在港區新設台中港廠擴大產能，新萊應材在梧棲區設立新廠，以及測試設備廠鴻勁精密在大雅增設第五及第六廠等。

另還有籌設中的晶圓載具微污染防治設備製造商聖凰科技，將投資逾5億元在大肚區興建新廠，引進智慧化產線。專門生產各種材質的半導體關鍵治具耗材的銘金科技，今年1月2日也獲經濟部核定將投資逾9.5億元於台中外埔地區擴建廠區及增設產線。

經發局指出，台中市工廠登記家數逾1萬9500家居全國第一， 去年新登記超過1千2百家，亦高居全國第一。去年新登記工廠以金屬製品製造業為大宗，有571家約占45%，其次為機械設備製造業254家，約占20%；第3為塑膠製品製造業93家，約占7%，顯示台中在關鍵製造與精密加工領域具備穩固產業基礎。台積電擴大投資將帶動相關產業群聚，預期將持續為台中產業帶來成長。

經發局說，為協助企業投資台中，除設立投資單一窗口，整合跨局處資源，協助企業處理各項行政流程，加速落地營運。同時在公司登記、商業登記及工廠登記等審查與便民服務方面也全面升級，透過專責窗口、流程透明化與進度控管，簡化行政程序、縮短作業時程。