跨海狀告Lumileds！億光捍衛車用核心技術 在美提起專利侵權訴訟

LED封裝大廠億光（2393）捍衛智慧財產權，公司3日發布重訊表示，已於美國時間2026年2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴訟，控告LED零件製造商Lumileds侵害其美國發明專利第7,554,126號。

億光執行副總蘇鴻彥指出，Lumileds所銷售的特定車用LED及高功率LED產品涉及侵權，公司將依法請求法院判令被告停止侵害，並承擔損害賠償責任。

億光說明，此次爭訟標的為美國發明專利第7,554,126號，該技術涉及LED覆晶與封裝製程，透過調整N/P電極面積比例，能確保LED晶片與焊料具備良好接著性，達成高散熱與封裝可靠度，是車用照明市場的關鍵技術。

億光強調，該專利應用範圍廣泛，除車用領域外，亦涵蓋照明、UVC、背光及Mini/Micro LED等多個領域。

針對此訴訟案對公司的影響，億光表示，經初步評估，目前尚未對公司財務狀況及整體營運產生重大影響，後續影響將視訴訟進展及法院最終審理結果而定。

億光重申，公司一向重視智慧財產權保護，對於市場上不法的侵權行為絕不寬貸，將持續深耕智財權布局以強化產品競爭力 。目前已在美、中、日、歐、韓及台等地區取得多件關鍵專利，未來將持續採取法律行動捍衛研發成果，以維護公司及全體股東權益。