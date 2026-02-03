宏達電搶攻AI眼鏡商機 推VIVE Eagle全效變色鏡片款

宏達電（2498）（HTC） 3日宣布，隨著AI穿戴應用逐步走向日常化，HTC持續深化產品組合，限量推出以極致清晰的室內透光視野、極速變色技術與蔡司光學防護為核心的「VIVE Eagle 全效變色鏡片款」，回應消費者在全天候配戴與多元生活情境中的實際需求。同時，HTC 亦同步公布農曆新年促銷活動，讓更多消費者能在節慶期間體驗此一全新鏡片配置所帶來的配戴感受。

全效變色鏡片 兼顧極致清晰與全天候配戴需求

VIVE Eagle全效鏡片款採用蔡司（ZEISS）光致變色鏡片，在室內環境下展現高透明度表現，透光率高達 89.3%，提供接近一般透明鏡片的清晰視野，有效改善傳統變色鏡片在室內環境中容易偏暗、影響視覺清晰度的使用痛點。無論於辦公室工作、夜間活動或長時間室內使用情境，使用者皆可實現全天候配戴（All-Day Wear），無需頻繁摘戴鏡片，讓 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡更自然地融入日常生活。

智慧光致變色技術 24 秒完成太陽鏡片級防護

此外，全效鏡片款搭載蔡司智慧光致變色技術（ZEISS AdaptiveSun），當鏡片接觸紫外線後，僅需 24 秒即可快速轉換為深色鏡片狀態。變色後鏡片透光率可降至 14.9%（Category 3），提供與高階太陽眼鏡同等級的遮光效果，並具備全面紫外線防護（Full UV Protection），可有效阻隔有害紫外線。

同時，鏡片承襲蔡司德國精密光學工藝，確保從視野中心至邊緣皆維持清晰、穩定且低失真的成像品質。透過高規格光學設計，使用者即使在不同光線條件下，也能享有一致且舒適的視覺體驗，進一步提升智慧眼鏡於日常配戴中的實用性與可靠度。無論通勤移動、旅遊行程或各類戶外活動，皆能提供穩定且安心的視覺防護。