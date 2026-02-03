HTC全新「VIVE Eagle全效鏡片款」限量推出 同步公布農曆年好禮活動

宏達電（2498）3日宣布，隨著 AI 穿戴應用逐步走向日常化，持續深化產品組合，限量推出「VIVE Eagle 全效變色鏡片款」，回應消費者在全天候配戴與多元生活情境中的實際需求。同時，同步公布農曆新年促銷活動，讓更多消費者能在節慶期間體驗此一全新鏡片配置所帶來的配戴感受。

宏達電表示，VIVE Eagle 全效鏡片款採用蔡司（ZEISS）光致變色鏡片，在室內環境下展現高透明度表現，透光率高達 89.3%，提供接近一般透明鏡片的清晰視野，有效改善傳統變色鏡片在室內環境中容易偏暗、影響視覺清晰度的使用痛點。無論於辦公室工作、夜間活動或長時間室內使用情境，使用者皆可實現全天候配戴（All-Day Wear），無需頻繁摘戴鏡片，讓 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡更自然地融入日常生活。

此外，全效鏡片款搭載蔡司智慧光致變色技術（ZEISS AdaptiveSun），當鏡片接觸紫外線後，僅需 24 秒即可快速轉換為深色鏡片狀態。變色後鏡片透光率可降至 14.9%（Category 3），提供與高階太陽眼鏡同等級的遮光效果，並具備全面紫外線防護（Full UV Protection），可有效阻隔有害紫外線。

「VIVE Eagle 全效變色鏡片款（抗UV）」建議售價為19,888 元，限量推出，VIVE.com 官方網站自2 月 5 日正式開賣 ； 嘉晏光學旗下通路，包括 2020EYEhaus、小林眼鏡及多家合作經銷夥伴，也將自 2 月 5 日起陸續販售。

此外，「VIVE Eagle太陽鏡片款」及「VIVE Eagle抗藍光透明鏡片款」3 日起同步上線至VIVE.com 官方網站販售，提供消費者多元鏡片選擇。