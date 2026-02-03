快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

神腦攜手EnGeniu 推Edge AI Box解決方案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

神腦國際今日宣布攜手網通品牌EnGenius(恩碩科技)正式推出從前線端的「Edge AI Box (邊緣運算智慧盒)」到核心端的「AI 伺服器」完整布局，宣示將以「雲到邊緣 (Cloud-to-Edge)」的一站式架構，解決企業在數位轉型中面臨的「預算有限」、「雲端傳輸延遲」與「資安隱私」三大痛點，以強大的技術後盾，協助台灣中小企業跨越技術門檻，打造最經濟實惠且具備工業級效能的 AI 運算神器。

神腦國際表示，過去神腦以綿密的服務網路深入全台家庭與個人用戶，建立了無可取代的品牌信賴感；現在，神腦將這份資產延伸至 B2B 商用領域。有別於傳統硬體代理商僅負責銷售設備，神腦轉型為「技術整合者」，提供從需求諮詢、架構規劃、設備部署到後續維運的一條龍服務。

「AI 不應只是大型科技巨頭的專利，巷口的連鎖零售店、中大型的傳統工廠，都應該能用負擔得起的成本，享有 AI 帶來的效率與安全。」神腦國際指出，中小企業在導入AI時，往往受限於高昂的雲端算力成本與複雜的技術門檻。為此，神腦攜手 EnGenius，透過「品牌優勢」與「在地化技術支援」，為零售、製造、醫療與公部門客戶，量身打造兼具「私有雲安全性」與「邊緣即時性」的混合 AI 架構。

據悉，Edge AI Box可解決即時監測痛點，讓AI在「現場」就能做決策。隨著缺工浪潮席捲全球，零售業面臨防損人力不足、製造業面臨巡檢經驗斷層，而傳統仰賴雲端運算的AI監控，不僅頻寬租賃成本高昂，更面臨斷網就癱瘓的風險。神腦本次引進的EnGenius Edge AI Box系列，核心價值在於「本地端邊緣架構」。所有的AI偵測、影像辨識與行為分析，皆直接在店內或工廠本地端(On-premise)完成運算。

AI 神腦 雲端運算

延伸閱讀

春節安檢！南市消防聯合稽查上千營業場所 11家不合格

Ford 傳採購比亞迪電池惹議！ 川普貿易顧問痛批「助長競爭對手」

川普要賓士總部搬去美國？三芒星執行長拒絕：根在德國 不會「背叛祖國」　

看完奇美埃及展推薦順遊「這裡」，交通方式＆設施介紹一次報你知！

相關新聞

台灣走上K型經濟？半導體與傳統產業落差大 葉俊顯：仍有轉型空間

AI浪潮帶動台灣經濟強勁成長，但半導體與傳統產業發展落差日益擴大，引發外界對台灣是否陷入「K型經濟」的疑慮 。國發會主委...

宇隆發表TUF-X概念型人形機器人 正式切入人形機器人供應鏈

宇隆科技（2233）2月3日於台北舉辦 TUF-X 概念型人形機器人發表會，由董事長劉俊昌與總經理蔡銘東率領經營團隊，攜...

AI與記憶體題材發酵 00990A、00988A單日大漲逾5%

受惠於1月ISM製造業指數優於預期、美印關稅達成協議等利好消息，美股昨日強勢翻紅，再加上本周將有超過百家標普500指數成...

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

8名熟悉內情的消息人士透露，OpenAI對輝達（Nvidia）部分最新的人工智慧晶片不滿意，去年起開始尋求替代方案，這兩...

誰是全球首個量產人形機器人？鴻海代工的Pepper獲金氏世界紀錄認證

軟銀機器人公司（SoftBank Robotics）周一（2日）說，該公司出品、鴻海集團的人形機器人「Pepper」，獲...

PlayStation新春優惠最高現省3200元 LE SSERAFIM金采源公開最愛遊戲是這款

台灣索尼互動娛樂宣布，由LE SSERAFIM成員金采源（KIM CHAEWON）擔任主角的PlayStation特別企...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。