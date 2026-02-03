神腦攜手EnGeniu 推Edge AI Box解決方案

神腦國際今日宣布攜手網通品牌EnGenius(恩碩科技)正式推出從前線端的「Edge AI Box (邊緣運算智慧盒)」到核心端的「AI 伺服器」完整布局，宣示將以「雲到邊緣 (Cloud-to-Edge)」的一站式架構，解決企業在數位轉型中面臨的「預算有限」、「雲端傳輸延遲」與「資安隱私」三大痛點，以強大的技術後盾，協助台灣中小企業跨越技術門檻，打造最經濟實惠且具備工業級效能的 AI 運算神器。

神腦國際表示，過去神腦以綿密的服務網路深入全台家庭與個人用戶，建立了無可取代的品牌信賴感；現在，神腦將這份資產延伸至 B2B 商用領域。有別於傳統硬體代理商僅負責銷售設備，神腦轉型為「技術整合者」，提供從需求諮詢、架構規劃、設備部署到後續維運的一條龍服務。

「AI 不應只是大型科技巨頭的專利，巷口的連鎖零售店、中大型的傳統工廠，都應該能用負擔得起的成本，享有 AI 帶來的效率與安全。」神腦國際指出，中小企業在導入AI時，往往受限於高昂的雲端算力成本與複雜的技術門檻。為此，神腦攜手 EnGenius，透過「品牌優勢」與「在地化技術支援」，為零售、製造、醫療與公部門客戶，量身打造兼具「私有雲安全性」與「邊緣即時性」的混合 AI 架構。

據悉，Edge AI Box可解決即時監測痛點，讓AI在「現場」就能做決策。隨著缺工浪潮席捲全球，零售業面臨防損人力不足、製造業面臨巡檢經驗斷層，而傳統仰賴雲端運算的AI監控，不僅頻寬租賃成本高昂，更面臨斷網就癱瘓的風險。神腦本次引進的EnGenius Edge AI Box系列，核心價值在於「本地端邊緣架構」。所有的AI偵測、影像辨識與行為分析，皆直接在店內或工廠本地端(On-premise)完成運算。