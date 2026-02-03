宇隆TUF ONE人形機器人TUF-X 打造方位機器人解決方案

宇隆科技（2233）3日於台北舉辦 TUF-X 概念型人形機器人發表會，由董事長劉俊昌與總經理蔡銘東率領經營團隊展示自有品牌 TUF ONE 諧波減速機在人形機器人關節系統中的實際應用，宣示公司正式切入人形機器人與智慧製造供應鏈。

會中亮相的概念型人形機器人 TUF-X，曾於 2025 年德國 SPS 工業自動化展展出，此次首度在台灣公開展示。TUF-X 從頸部、肩部、手臂至手指等關節，皆實際搭載宇隆自製減速機，完整呈現人形機器人由主幹到末端的動力與傳動配置，讓外界能直觀理解減速機在機器人關節中的關鍵角色。

TUF-X 由宇隆攜手義大利設計團隊 MM Design 共同打造，採用關節裸空設計，使各類減速機的配置位置與運作方式清楚可見。宇隆表示，透過人形機器人這一高度整合的應用場景，將抽象的核心零組件技術轉化為可視化成果，有助於市場理解公司在多型式減速機整合上的實力。

在技術配置上，宇隆指出，TUF-X 全身共配置近 20 顆 TUF ONE 減速機，涵蓋行星式、諧波式與微型行星減速機。其中，行星式減速機部署於腰部，提供高扭矩支撐；諧波減速機應用於主要關節，兼顧高精度與低背隙需求；微型行星減速機則應用於手指等末端結構，支援細緻動作控制。