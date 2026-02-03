台灣走上K型經濟？半導體與傳統產業落差大 葉俊顯：仍有轉型空間

AI浪潮帶動台灣經濟強勁成長，但半導體與傳統產業發展落差日益擴大，引發外界對台灣是否陷入「K型經濟」的疑慮。國發會主委葉俊顯指出，台灣產業結構與韓國、日本截然不同，不能將目前的經濟發展簡化為K型化問題。傳統產業只是成長速度不如半導體產業快速，才容易被誤解為沒落，面對中國大陸低價競爭、匯率波動及對等關稅等外部挑戰，傳產唯有透過技術升級與差異化策略，才能在國際市場徹底轉型。

葉俊顯說明，韓國與日本長期由大型財團驅動經濟，但台灣九成就業人口來自中小企業，經濟成長模式本質上就「離不開中小企業」。因此，即便半導體產業表現突出，台灣的成長動能並非只集中於少數大企業，中小企業仍是支撐經濟與就業的核心力量。

他指出，過去第一波全球化時，外界曾預期台灣中小企業會被市場「淘汰出局」，但實際結果恰恰相反，不僅沒有消失，還陸續完成轉型，甚至孕育出不少「隱形冠軍」，例如車燈、輪圈等產業，背後多是中小企業長期深耕的成果。台灣產業並非一夕之間成功，連台積電（2330）在2014年以前也並不被市場全面看好，直到七奈米製程突破，才大幅拉開與競爭對手差距，顯示產業轉型往往需要時間累積。

葉俊顯認為，台灣傳產正面臨轉型風險與挑戰。以中南部扣件、螺絲產業為例，已經逐步朝高值化、客製化發展，切入航空、太空等高階應用市場。他強調，未來產業趨勢不可能再走標準化、大量生產路線，因為難以與中國大陸低價競爭抗衡，唯有精緻化、差異化，掌握定價與談判籌碼，產業才能站穩腳步。

台美關稅談判結果底定，但仍有傳產業者認為，後續仍須面對匯率波動等嚴峻挑戰 。葉俊顯指出，產品一旦具備獨特性，關稅與匯率對競爭力的影響就會相對下降 。葉俊顯舉例，新台幣匯率在2018、2019年的升值幅度甚至高於去年，但台積電晶片並未因此降價，反而展現強大的議價能力調漲價格，關鍵就在於高度差異化與技術的不可取代性 。因此傳產不是消失，而是成長速度不如半導體快，才容易被誤解為沒落。

針對低薪問題，葉俊顯坦言，若僅看經常性薪資，確實不易顯著提高，這與台灣長期產業結構、轉型速度密切相關。過去外銷產業以代工為主，毛利率僅3%至4%，利潤有限，難以向下游或員工「涓滴」，自然壓縮中小企業加薪空間。他指出，關稅政策或短期利多固然有幫助，但更關鍵的仍是產業升級與轉型。

葉俊顯強調，隨著半導體等高毛利產業崛起，台積電的毛利率可達五成甚至六成以上，台灣已出現新的契機，如何透過「以大帶小」，讓產業發展成果逐步擴散至供應鏈與其他產業，讓全民共享成長紅利，才是政策重點。他形容，關稅底定如同「久旱逢甘霖」，但不能長期仰賴外在條件，最重要的仍是把產業這塊「田」養得更肥沃，才能支撐台灣經濟長遠發展。