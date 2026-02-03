快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣走上K型經濟？半導體與傳統產業落差大 葉俊顯：仍有轉型空間

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯指出，台灣產業結構與韓國、日本截然不同，不能將目前的經濟發展簡化為K型化問題。記者杜建重／攝影
國發會主委葉俊顯指出，台灣產業結構與韓國、日本截然不同，不能將目前的經濟發展簡化為K型化問題。記者杜建重／攝影

AI浪潮帶動台灣經濟強勁成長，但半導體與傳統產業發展落差日益擴大，引發外界對台灣是否陷入「K型經濟」的疑慮。國發會主委葉俊顯指出，台灣產業結構與韓國、日本截然不同，不能將目前的經濟發展簡化為K型化問題。傳統產業只是成長速度不如半導體產業快速，才容易被誤解為沒落，面對中國大陸低價競爭、匯率波動及對等關稅等外部挑戰，傳產唯有透過技術升級與差異化策略，才能在國際市場徹底轉型。

葉俊顯說明，韓國與日本長期由大型財團驅動經濟，但台灣九成就業人口來自中小企業，經濟成長模式本質上就「離不開中小企業」。因此，即便半導體產業表現突出，台灣的成長動能並非只集中於少數大企業，中小企業仍是支撐經濟與就業的核心力量。

他指出，過去第一波全球化時，外界曾預期台灣中小企業會被市場「淘汰出局」，但實際結果恰恰相反，不僅沒有消失，還陸續完成轉型，甚至孕育出不少「隱形冠軍」，例如車燈、輪圈等產業，背後多是中小企業長期深耕的成果。台灣產業並非一夕之間成功，連台積電（2330）在2014年以前也並不被市場全面看好，直到七奈米製程突破，才大幅拉開與競爭對手差距，顯示產業轉型往往需要時間累積。

葉俊顯認為，台灣傳產正面臨轉型風險與挑戰。以中南部扣件、螺絲產業為例，已經逐步朝高值化、客製化發展，切入航空、太空等高階應用市場。他強調，未來產業趨勢不可能再走標準化、大量生產路線，因為難以與中國大陸低價競爭抗衡，唯有精緻化、差異化，掌握定價與談判籌碼，產業才能站穩腳步。

台美關稅談判結果底定，但仍有傳產業者認為，後續仍須面對匯率波動等嚴峻挑戰 。葉俊顯指出，產品一旦具備獨特性，關稅與匯率對競爭力的影響就會相對下降 。葉俊顯舉例，新台幣匯率在2018、2019年的升值幅度甚至高於去年，但台積電晶片並未因此降價，反而展現強大的議價能力調漲價格，關鍵就在於高度差異化與技術的不可取代性 。因此傳產不是消失，而是成長速度不如半導體快，才容易被誤解為沒落。

針對低薪問題，葉俊顯坦言，若僅看經常性薪資，確實不易顯著提高，這與台灣長期產業結構、轉型速度密切相關。過去外銷產業以代工為主，毛利率僅3%至4%，利潤有限，難以向下游或員工「涓滴」，自然壓縮中小企業加薪空間。他指出，關稅政策或短期利多固然有幫助，但更關鍵的仍是產業升級與轉型。

葉俊顯強調，隨著半導體等高毛利產業崛起，台積電的毛利率可達五成甚至六成以上，台灣已出現新的契機，如何透過「以大帶小」，讓產業發展成果逐步擴散至供應鏈與其他產業，讓全民共享成長紅利，才是政策重點。他形容，關稅底定如同「久旱逢甘霖」，但不能長期仰賴外在條件，最重要的仍是把產業這塊「田」養得更肥沃，才能支撐台灣經濟長遠發展。

葉俊顯 中小企業 台積電

延伸閱讀

化解矽盾變薄疑慮 葉俊顯：台積電擴廠節奏為1：3

全台首家農民診所轉型 竹山秀傳醫院接手7大科別進駐

莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

相關新聞

台灣走上K型經濟？半導體與傳統產業落差大 葉俊顯：仍有轉型空間

AI浪潮帶動台灣經濟強勁成長，但半導體與傳統產業發展落差日益擴大，引發外界對台灣是否陷入「K型經濟」的疑慮 。國發會主委...

宇隆發表TUF-X概念型人形機器人 正式切入人形機器人供應鏈

宇隆科技（2233）2月3日於台北舉辦 TUF-X 概念型人形機器人發表會，由董事長劉俊昌與總經理蔡銘東率領經營團隊，攜...

AI與記憶體題材發酵 00990A、00988A單日大漲逾5%

受惠於1月ISM製造業指數優於預期、美印關稅達成協議等利好消息，美股昨日強勢翻紅，再加上本周將有超過百家標普500指數成...

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

8名熟悉內情的消息人士透露，OpenAI對輝達（Nvidia）部分最新的人工智慧晶片不滿意，去年起開始尋求替代方案，這兩...

誰是全球首個量產人形機器人？鴻海代工的Pepper獲金氏世界紀錄認證

軟銀機器人公司（SoftBank Robotics）周一（2日）說，該公司出品、鴻海集團的人形機器人「Pepper」，獲...

PlayStation新春優惠最高現省3200元 LE SSERAFIM金采源公開最愛遊戲是這款

台灣索尼互動娛樂宣布，由LE SSERAFIM成員金采源（KIM CHAEWON）擔任主角的PlayStation特別企...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。