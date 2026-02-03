化解矽盾變薄疑慮 葉俊顯：台積電擴廠節奏為1：3

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

隨著台美關稅談判落定，外界憂心台積電（2330）赴美投資規模擴大，削弱台灣半導體戰略優勢，進而動搖「矽盾」效應。對此，國發會主委葉俊顯強調，台積電擴廠節奏，是以「國外一座、台灣三座」的節奏前進，未來還有約9座新廠規劃在台灣，台灣在先進製程與研發上的核心地位並未動搖。

葉俊顯指出，外界常以為產能是零和競爭，但實際上半導體產業不能用「固定的一塊餅」來看待，全球雲端服務商（CSP）與AI需求快速成長，整個市場規模持續擴大，「餅本身就在長大」，自然能容納更多產能。他認為，台積電海外設廠的概念，更接近於在需求擴張下，將部分新增產能交由美國等地協助生產，而非把原本屬於台灣的產能移走。

從實際布局來看，葉俊顯指出，台積電目前在台灣已有41座廠，海外僅9座；未來擴產節奏也呈現「國外一座、台灣三座」的比例。他強調，台積電擴產重心仍明顯放在台灣，未來還有約9座新廠規劃在台灣，美國則僅規劃3座，顯示台灣仍是產能與技術布局的核心。

在先進製程方面，葉俊顯表示，2奈米製程將進入新竹與高雄量產，2奈米以下的更先進製程，則布局於新竹與台中；先進封裝則落腳台南、嘉義一帶，而整體研發中心仍然設在新竹。他指出，關鍵製程、研發與高附加價值環節，依舊高度集中在台灣，是台灣半導體競爭力的根本所在。

葉俊顯強調，半導體產業是動態發展的過程，不能用靜態思維看待全球布局，更不宜只聚焦「分到多少」，而忽略市場規模本身正在放大。他認為，台積電海外投資並未讓矽盾變薄，反而是在全球需求擴張下，透過多點布局強化整體供應鏈韌性，而台灣在先進製程與研發上的關鍵角色，仍是無可取代。

