快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

AI與記憶體題材發酵 00990A、00988A單日大漲逾5%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

受惠於1月ISM製造業指數優於預期、美印關稅達成協議等利好消息，美股昨日強勢翻紅，再加上本周將有超過百家標普500指數成分股公布財報，市場情緒明顯提振。與此同時，受AI算力需求持續增溫，記憶體及光通訊族群也走勢強勁，帶動海外ETF走揚。

根據CMoney統計海外主動式ETF今年以來績效，主動統一全球創新（00988A）以18.95%穩居冠軍寶座。其餘第二、三名依序為主動元大AI新經濟（00990A）13.12%、主動台新龍頭成長（00986A）5.29%，，大幅領先美股NASDAQ與S&P500指數同期僅約2%的漲幅。

3日主動式ETF表現更加強勁，00990A、00988A漲幅均超過5%。

00988A陳意婷經理人指出，今年AI產業的關注焦點集中在記憶體及光通訊兩大主軸。傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次AI熱潮帶來了算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的周期性商品，逐漸轉變為結構性成長標的。至於光通訊，則受惠於Rubin系列規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

從00988A的持股配置來看，前十大持股中，記憶體及光通訊領域的權重就超過20%，包括記憶體方面的美光、SANDISK，以及光通訊方面的Lumentum、中際旭創。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達（NVIDIA）、ALPHABET，以及能源族群的西門子能源、萊茵金屬等也有布局。

法人指出，美股、台股雖然有短線議題亂流，但AI題材實在太強，兩檔領漲主動式ETF，主要看好記憶體、以及AI領域領先的ALPHABET等題材。其中記憶體SANDISK反映漲價題材，2日飆漲15.4%，成為00990A飆漲動能；而AI應用指標ALPHABET，即將於美股4日盤後公布2025年第4季財報，公布前夕股價已領先改寫新高。

市場研究調查機構集邦（TrendForce）預期，受AI與資料中心強勁需求的持續推動，2026年第1季全球記憶體市場將維持供給短缺態勢。此一失衡現象將進一步強化供應商的議價優勢，帶動價格漲勢擴大。

00990A研究團隊表示，今年AI市場焦點重回硬體層面，投資熱點已由少數科技巨頭，擴散至具題材性的基礎設施及特定應用領域。在題材輪動與標的分散趨勢下，主動式ETF憑藉選股靈活性，更有機會捕捉強勢個股並展現超額報酬。

以記憶體類股為例，00990A目前分別持有SANDISK、MICRON為第2、第4大成分股，這兩檔股票並非Magnificent 7或FANG成分股。今年來（統計至2月2日），兩檔漲幅分別高達53.38、180.24%。

ETF專家指出，多數投資人對海外市場並不熟悉，海外交易個股的成本也相對較高。不妨透過在台灣掛牌的海外主動式ETF進行布局，可以由經理人代為選股與調整持股，省去自己研究海外個股的門檻。

海外主動式ETF今年來漲幅前五名。資料來源：CMoney 統計至2/3。高瑜君／製表
海外主動式ETF今年來漲幅前五名。資料來源：CMoney 統計至2/3。高瑜君／製表

記憶體 AI ETF

延伸閱讀

00988A漲幅居海外主動式ETF之首 記憶體光通訊是關鍵

記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

記憶體派對結束？早盤追進去「現賠15％」郭哲榮：乖離率過高…回檔4000點看法不變

記憶體海盜船太刺激！南亞科、華邦電上沖下洗 漲價為何救不了股價？

相關新聞

台灣走上K型經濟？半導體與傳統產業落差大 葉俊顯：仍有轉型空間

AI浪潮帶動台灣經濟強勁成長，但半導體與傳統產業發展落差日益擴大，引發外界對台灣是否陷入「K型經濟」的疑慮 。國發會主委...

宇隆發表TUF-X概念型人形機器人 正式切入人形機器人供應鏈

宇隆科技（2233）2月3日於台北舉辦 TUF-X 概念型人形機器人發表會，由董事長劉俊昌與總經理蔡銘東率領經營團隊，攜...

AI與記憶體題材發酵 00990A、00988A單日大漲逾5%

受惠於1月ISM製造業指數優於預期、美印關稅達成協議等利好消息，美股昨日強勢翻紅，再加上本周將有超過百家標普500指數成...

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

8名熟悉內情的消息人士透露，OpenAI對輝達（Nvidia）部分最新的人工智慧晶片不滿意，去年起開始尋求替代方案，這兩...

誰是全球首個量產人形機器人？鴻海代工的Pepper獲金氏世界紀錄認證

軟銀機器人公司（SoftBank Robotics）周一（2日）說，該公司出品、鴻海集團的人形機器人「Pepper」，獲...

PlayStation新春優惠最高現省3200元 LE SSERAFIM金采源公開最愛遊戲是這款

台灣索尼互動娛樂宣布，由LE SSERAFIM成員金采源（KIM CHAEWON）擔任主角的PlayStation特別企...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。