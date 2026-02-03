AI與記憶體題材發酵 00990A、00988A單日大漲逾5%

受惠於1月ISM製造業指數優於預期、美印關稅達成協議等利好消息，美股昨日強勢翻紅，再加上本周將有超過百家標普500指數成分股公布財報，市場情緒明顯提振。與此同時，受AI算力需求持續增溫，記憶體及光通訊族群也走勢強勁，帶動海外ETF走揚。

根據CMoney統計海外主動式ETF今年以來績效，主動統一全球創新（00988A）以18.95%穩居冠軍寶座。其餘第二、三名依序為主動元大AI新經濟（00990A）13.12%、主動台新龍頭成長（00986A）5.29%，，大幅領先美股NASDAQ與S&P500指數同期僅約2%的漲幅。

3日主動式ETF表現更加強勁，00990A、00988A漲幅均超過5%。

00988A陳意婷經理人指出，今年AI產業的關注焦點集中在記憶體及光通訊兩大主軸。傳統記憶體漲價的驅動力多來自供需失衡，但此次AI熱潮帶來了算力與記憶體雙重短缺，讓記憶體從以往的周期性商品，逐漸轉變為結構性成長標的。至於光通訊，則受惠於Rubin系列規格升級，功耗與材質門檻不斷抬高，能符合標準的領導廠商較少，議價優勢隨之強化。

從00988A的持股配置來看，前十大持股中，記憶體及光通訊領域的權重就超過20%，包括記憶體方面的美光、SANDISK，以及光通訊方面的Lumentum、中際旭創。此外，前十大持股中還有科技巨頭輝達（NVIDIA）、ALPHABET，以及能源族群的西門子能源、萊茵金屬等也有布局。

法人指出，美股、台股雖然有短線議題亂流，但AI題材實在太強，兩檔領漲主動式ETF，主要看好記憶體、以及AI領域領先的ALPHABET等題材。其中記憶體SANDISK反映漲價題材，2日飆漲15.4%，成為00990A飆漲動能；而AI應用指標ALPHABET，即將於美股4日盤後公布2025年第4季財報，公布前夕股價已領先改寫新高。

市場研究調查機構集邦（TrendForce）預期，受AI與資料中心強勁需求的持續推動，2026年第1季全球記憶體市場將維持供給短缺態勢。此一失衡現象將進一步強化供應商的議價優勢，帶動價格漲勢擴大。

00990A研究團隊表示，今年AI市場焦點重回硬體層面，投資熱點已由少數科技巨頭，擴散至具題材性的基礎設施及特定應用領域。在題材輪動與標的分散趨勢下，主動式ETF憑藉選股靈活性，更有機會捕捉強勢個股並展現超額報酬。

以記憶體類股為例，00990A目前分別持有SANDISK、MICRON為第2、第4大成分股，這兩檔股票並非Magnificent 7或FANG成分股。今年來（統計至2月2日），兩檔漲幅分別高達53.38、180.24%。

ETF專家指出，多數投資人對海外市場並不熟悉，海外交易個股的成本也相對較高。不妨透過在台灣掛牌的海外主動式ETF進行布局，可以由經理人代為選股與調整持股，省去自己研究海外個股的門檻。