世界法說會／董座：產能供不應求 AI 應用對半導體需求大增

世界先進（5347）3日召開法說會，董事長暨策略長方略回應提問說，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體的庫存修正到健康，預期成熟製程產能需求強勁，世界先進面臨供不應求的狀態。

法人關注對於成熟製程市場看法，方略說，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體的庫存修正到健康，預期成熟製程產能需求強勁，世界先進面臨供不應求的狀態，價格方面秉持支持客戶設計定案生產，過去到現在對產線持續大投資，成本免不了提升，會和客戶一起合作在供應鏈上價值銷售與管理，價格至少是穩固，確保雙贏的狀態。

摩根士丹利證券董事總經理詹家鴻則提問記憶體漲價對終端干擾進而對晶圓廠的影響，世界先進回應說，預期相關影響對世界皆屬於輕微，相關影響已在掌握當中，目前世界產能已供不應求，預期後續就算影響也有限。