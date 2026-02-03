快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

世界法說會／董座：產能供不應求 AI 應用對半導體需求大增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
世界先進董事長暨策略長方略。公司提供
世界先進董事長暨策略長方略。公司提供

世界先進（5347）3日召開法說會，董事長暨策略長方略回應提問說，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體的庫存修正到健康，預期成熟製程產能需求強勁，世界先進面臨供不應求的狀態。

法人關注對於成熟製程市場看法，方略說，AI應用對半導體需求全面大增，商業與工業半導體的庫存修正到健康，預期成熟製程產能需求強勁，世界先進面臨供不應求的狀態，價格方面秉持支持客戶設計定案生產，過去到現在對產線持續大投資，成本免不了提升，會和客戶一起合作在供應鏈上價值銷售與管理，價格至少是穩固，確保雙贏的狀態。

摩根士丹利證券董事總經理詹家鴻則提問記憶體漲價對終端干擾進而對晶圓廠的影響，世界先進回應說，預期相關影響對世界皆屬於輕微，相關影響已在掌握當中，目前世界產能已供不應求，預期後續就算影響也有限。

半導體 世界先進 董事長

延伸閱讀

世界先進法說會／估首季出貨季增加1-3% 毛利率上看三成

記憶體派對結束？早盤追進去「現賠15％」郭哲榮：乖離率過高…回檔4000點看法不變

世界先進財報／去年 EPS 4.3元 超額配4.5元

記憶體股未見哀嚎⋯他猜多數人仍獲利！網曝主力倒貨陰謀論

相關新聞

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

8名熟悉內情的消息人士透露，OpenAI對輝達（Nvidia）部分最新的人工智慧晶片不滿意，去年起開始尋求替代方案，這兩...

誰是全球首個量產人形機器人？鴻海代工的Pepper獲金氏世界紀錄認證

軟銀機器人公司（SoftBank Robotics）周一（2日）說，該公司出品、鴻海集團的人形機器人「Pepper」，獲...

PlayStation新春優惠最高現省3200元 LE SSERAFIM金采源公開最愛遊戲

台灣索尼互動娛樂宣布，由LE SSERAFIM成員金采源（KIM CHAEWON）擔任主角的PlayStation特別企...

馬斯克合併xAI與SpaceX 擬建置太空資料中心

根據今天發布的聲明，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已收購人工智慧公司xAI，...

集邦上修記憶體漲幅預估

記憶體族群昨（2）日成為台股殺盤重心，高達11檔相關個股遭摜殺跌停板收市，不過，研調機構集邦科技（TrendForce）...

日青森暴風雪…半導體關鍵元件爆斷鏈危機 牽動AI出貨

日本青森縣正遭逢近40年來最強暴風雪，當地官員直言：「威脅生命的危機已迫在眉睫」。青森是全球前三大、亞洲最大探針卡廠MJ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。