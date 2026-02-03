AI拉動動能 國發會目標今年GDP衝4.56%

在AI投資熱潮延燒、關稅不確定性消退下，官方對今年經濟前景轉趨樂觀。國發會指出，隨台積電資本支出持續放大、全球雲端服務商加速擴建，加上國際景氣改善與油價走緩，台灣經濟成長動能明顯增溫，全年經濟成長率可望站穩4.11%；若再納入政策加乘效果，國發會設定今年GDP年增率目標為4.56%，並不排除挑戰更高水準。

國發會主委葉俊顯指出，台積電今年預估資本支出達520億至560億美元，明顯高於去年的約410億美元與前年的約300億美元，呈現逐年攀升趨勢；在AI剛性需求強勁帶動下，出口持續擴張，加上台美關稅協定底定與台積電法說釋出正向訊號，市場信心顯著回升，促使國內外預測機構自1月起陸續將台灣經濟成長率上修至4%以上。

葉俊顯說明，國發會是以主計總處先前公布的經濟成長率3.54%為評估基礎，研判整體經濟成長可上修至4.11%。其中，全球雲端服務商（CSP）今年擴大資本支出至6,000億元，明顯高於前年的4,000多億元，單此一項即可額外貢獻約0.52個百分點的成長動能；此外，國際貨幣基金（IMF）上修全球經濟成長率，以及國際油價趨緩、每桶預估約62.13美元等因素，合計再挹注約0.05個百分點。

葉俊顯強調，在4.11%的基礎上，若進一步納入積極性政策效應，約可再增加約0.45個百分點，包括演唱會經濟帶動的民間消費，以及公共支出擴增等因素。此外，政府規劃1.25兆元國防預算中，約有3,000億元在台採購、分8年執行，試算可挹注約0.13個百分點；再加上「台美關稅底定、打造緋紅供應鏈」等利多，淨輸出成長可望成為重要支撐。基於上述因素，國發會將經濟成長目標設定在4.56%，並不排除挑戰更高水準。