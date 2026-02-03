亞諾法打造完整 RNA 平台量能 支援立百病毒開發與應用

亞諾法（4133）3日表示，立百病毒（Nipah virus）近期於印度再度出現快速擴散與群聚感染案例，其 40–75% 的高致死率，以及目前尚無核准疫苗或特效治療方式的現況，使其成為全球高度關注的新興傳染病。面對具跨境風險的高致死性病毒威脅，全球亟需能快速設計並即時製造的創新醫療技術。

亞諾法表示，該公司已建構成熟且完善的 RNA 技術平台，涵蓋序列設計、製程開發與製造放量等關鍵環節，並可將此一平台量能實際應用於立百病毒等高風險病原的疫苗相關研發。相較於傳統疫苗產製技術，RNA 技術平台具備設計迅速、調整彈性佳與製程標準化等優勢，特別適用於需即時應變的新興病毒。

在生產製造端，亞諾法生技具備成熟的 RNA 合成與純化技術能力，並可同步提供 RNA 生產所需的關鍵試劑；搭配自主開發的 RNAutomation mRNA 自動化合成與純化設備，可實現 mRNA 的標準化與自動化製造，有效提升製程再現性與產能彈性。延續 COVID-19 RNA 疫苗研發經驗，亞諾法現有的技術與平台量能，可即時支援立百病毒相關研究與應用。

亞諾法將持續以既有 RNA 技術平台為核心，整合 RNA 設計、自動化製造與製程開發等關鍵量能，提供穩定且可即時啟動的研發與製程支援，協助研究與產業夥伴推進立百病毒相關研究與應用。透過成熟的平台化能力與實務經驗，期望在新興高風險病原的研發過程中，扮演可靠的技術支援角色，為全球傳染病因應提供具體且可落實的技術基礎。