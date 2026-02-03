快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

亞諾法打造完整 RNA 平台量能 支援立百病毒開發與應用

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞諾法（4133）3日表示，立百病毒（Nipah virus）近期於印度再度出現快速擴散與群聚感染案例，其 40–75% 的高致死率，以及目前尚無核准疫苗或特效治療方式的現況，使其成為全球高度關注的新興傳染病。面對具跨境風險的高致死性病毒威脅，全球亟需能快速設計並即時製造的創新醫療技術。

亞諾法表示，該公司已建構成熟且完善的 RNA 技術平台，涵蓋序列設計、製程開發與製造放量等關鍵環節，並可將此一平台量能實際應用於立百病毒等高風險病原的疫苗相關研發。相較於傳統疫苗產製技術，RNA 技術平台具備設計迅速、調整彈性佳與製程標準化等優勢，特別適用於需即時應變的新興病毒。

在生產製造端，亞諾法生技具備成熟的 RNA 合成與純化技術能力，並可同步提供 RNA 生產所需的關鍵試劑；搭配自主開發的 RNAutomation mRNA 自動化合成與純化設備，可實現 mRNA 的標準化與自動化製造，有效提升製程再現性與產能彈性。延續 COVID-19 RNA 疫苗研發經驗，亞諾法現有的技術與平台量能，可即時支援立百病毒相關研究與應用。

亞諾法將持續以既有 RNA 技術平台為核心，整合 RNA 設計、自動化製造與製程開發等關鍵量能，提供穩定且可即時啟動的研發與製程支援，協助研究與產業夥伴推進立百病毒相關研究與應用。透過成熟的平台化能力與實務經驗，期望在新興高風險病原的研發過程中，扮演可靠的技術支援角色，為全球傳染病因應提供具體且可落實的技術基礎。

平台 設計 疫苗

延伸閱讀

非法禽流感疫苗藏風險 雲林縣府：防疫才是王道

可打百萬隻！雲林養鴨男淘寶下單 自陸走私1886瓶禽流感疫苗遭起訴

各國憂心疫情…印度爆高致死「立百病毒」 世衛：傳播風險低

民眾日常照舊…立百病毒疫情國際關注 印度稱已控制不見緊張氣氛

相關新聞

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

8名熟悉內情的消息人士透露，OpenAI對輝達（Nvidia）部分最新的人工智慧晶片不滿意，去年起開始尋求替代方案，這兩...

誰是全球首個量產人形機器人？鴻海代工的Pepper獲金氏世界紀錄認證

軟銀機器人公司（SoftBank Robotics）周一（2日）說，該公司出品、鴻海集團的人形機器人「Pepper」，獲...

PlayStation新春優惠最高現省3200元 LE SSERAFIM金采源公開最愛遊戲

台灣索尼互動娛樂宣布，由LE SSERAFIM成員金采源（KIM CHAEWON）擔任主角的PlayStation特別企...

馬斯克合併xAI與SpaceX 擬建置太空資料中心

根據今天發布的聲明，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已收購人工智慧公司xAI，...

集邦上修記憶體漲幅預估

記憶體族群昨（2）日成為台股殺盤重心，高達11檔相關個股遭摜殺跌停板收市，不過，研調機構集邦科技（TrendForce）...

日青森暴風雪…半導體關鍵元件爆斷鏈危機 牽動AI出貨

日本青森縣正遭逢近40年來最強暴風雪，當地官員直言：「威脅生命的危機已迫在眉睫」。青森是全球前三大、亞洲最大探針卡廠MJ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。