施耐德電機攜手AVEVA與ETAP加入OpenUSD 聯盟

全球能源科技廠施耐德電機（Schneider Electric）宣布，攜手旗下工業軟體大廠AVEVA及電力系統分析品牌ETAP，正式加入OpenUSD(Universal Scene Description)聯盟。

施耐德電機表示，此舉不僅強化與NVIDIA、Pixar、Adobe及Autodesk等科技巨頭的策略結盟，更旨在建立具互通性的數位孿生與SimReady 3D資產標準，鎖定次世代AI工廠與能源電網布局。

施耐德電機指出，透過採用OpenUSD作為共同標準，三方正與NVIDIA密切合作開發模擬就緒(SimReady)資產，打造可跨平台互通的基礎設施模組，包含電力與冷卻系統。這些資產可直接導入支援NVIDIA Omniverse函式庫的工業數位孿生，協助整合資料中心、能源電網及工業設施等複雜系統，並串接施耐德EcoStruxure、AVEVA與ETAP平台。

施耐德電機資料中心事業部資深副總裁暨技術長Jim Simonelli強調，OpenUSD不只是檔案格式，更是串聯各產業的虛擬橋梁。加入聯盟後將能與生態系夥伴更緊密合作，加速AI基礎架構朝向更高效率、更永續與更具未來性的方向發展，這也進一步延伸公司與NVIDIA的合作深度。

NVIDIA Omniverse與模擬技術副總裁Rev Lebaredian分析，像AI工廠這類複雜系統的設計與營運，需具備以模擬為核心的可擴展基礎。施耐德電機在能源管理及軟硬體方面的專業，結合NVIDIA Omniverse函式庫，將加速未來AI工廠與智慧電網的進展，開啟AI驅動的效率與永續新時代。

施耐德電機補充，此次三方加入聯盟象徵與NVIDIA合作邁入關鍵里程碑。目前三家公司正攜手開發參考架構，結合電力與冷與技術推動新一代AI工廠，並透過NVIDIA Omniverse資源庫進行專案模擬，以提升真實環境的能源效率。

施耐德電機進一步表示，公司已獲選為NVIDIA位於維吉尼亞州AI工廠研究中心的合作夥伴。旗下ETAP亦規劃於今年3月推出領先的數位孿生技術，專門針對AI工廠的高密度電力風險與需求進行精準設計，協助超大規模AI工廠打造產業標準。