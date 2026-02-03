誰是全球首個量產人形機器人？鴻海代工的Pepper獲金氏世界紀錄認證

軟銀機器人公司（SoftBank Robotics）周一（2日）說，該公司出品、鴻海集團的人形機器人「Pepper」，獲得金氏世界紀錄認證為「全球首款量產的人形機器人」。

身高121公分的「Pepper」，在2014年6月5日首次亮相，備配攝影鏡頭和麥克風，透過對話與人類互動。上市後被使用於多種不同場合，像是購物中心、學校、老人照護居所等。這款機器人委由鴻海集團代工生產。

軟銀機器人公司己推出新款的「Pepper+」，他配備了最新的人工智慧（AI）科技，目標除了與人互動，還能提供展示、建議商品等服務，以符合客戶需求。公司表示：「我們將持續開拓機器人的各種可能性。」

根據「Pepper+」目前提供給客戶的方案，簽年約的客戶，可以每月79,800日圓租用（515美元），短租的客戶月租金則為150,000日圓。新簽合約費用另計。