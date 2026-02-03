奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

快訊

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
OpenA執行長奧特曼（Sam Altman）。路透
8名熟悉內情的消息人士透露，OpenAI對輝達（Nvidia）部分最新的人工智慧晶片不滿意，去年起開始尋求替代方案，這兩家在AI熱潮中最受矚目的巨頭關係恐將更加複雜。

但路透社這篇報導發布後，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）隨即在社群平台X發文表示，輝達製作「世界上最好的AI晶片」，OpenAI希望長期成為其「巨大客戶」。

OpenAI這家ChatGPT製造商策略的轉變，是因為越來越重視用於AI推理（inference）的晶片。

輝達在訓練大型AI模型的晶片領域仍保持主導地位，而推理已成為新的競爭戰場。

OpenAI與其他公司在推理晶片市場尋找替代方案的決定，是對輝達AI主導地位的重要考驗。

去年9月，輝達表示計畫向OpenAI投入最多1000億美元，作為交易的一部分。該交易將讓輝達持有這家新創公司的股份，並為OpenAI提供購買先進晶片所需的現金。

據路透社報導，該交易原預計數週完成，談判卻拖延了數月。在此期間，OpenAI與超微（AMD）等公司達成合作協議，採購旨在與輝達競爭的GPU，消息人士表示，其產品路線圖的變動也改變了所需的計算資源，拖慢了與輝達的談判進度。

輝達執行長黃仁勳1月31日駁斥有關與OpenAI關係緊張的報導，稱這種說法「胡說八道」，並表示輝達計劃對OpenAI進行巨額投資。

OpenAI發布的另一份聲明指出，公司仍依賴輝達支持大部分推理運算，且輝達在推理方面提供了最高的性價比。

