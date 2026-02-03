快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

聽新聞
0:00 / 0:00

PlayStation新春優惠最高現省3200元 LE SSERAFIM金采源公開最愛遊戲

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PlayStation 2026新春優惠將於2月6日至2月19日在指定經銷商展開，PS5主機現折1,600元。圖／SIET提供
PlayStation 2026新春優惠將於2月6日至2月19日在指定經銷商展開，PS5主機現折1,600元。圖／SIET提供

台灣索尼互動娛樂宣布，由LE SSERAFIM成員金采源（KIM CHAEWON）擔任主角的PlayStation特別企劃「Love of Play」溫馨揭開2026年序幕，同步推出新春優惠活動，並攜手韓國人氣生活風格品牌Wiggle Wiggle推出聯名商品，為農曆新年增添更多遊玩樂趣。

「Love of Play」企劃透過4集短片呈現不同的新年遊玩情境，包含家人篇、好友篇、姐妹篇與個人篇，傳遞不論獨處或團聚，PlayStation都能陪伴玩家創造難忘回憶。官方今日率先公開第一集「家人篇」，由金采源詮釋溫馨又充滿笑聲的PS5遊玩時刻。

配合企劃登場，PlayStation 2026新春優惠將於2月6日至2月19日在指定經銷商展開，PS5主機現折1,600元，PlayStation VR2折扣3,200元，PS Portal 600元，多款人氣PS5遊戲亦同步優惠，最低590元起，數量有限，售完為止，正是擴充遊戲庫的最佳時機。

此外，PlayStation也推出「PlayStation x Wiggle Wiggle」Love of Play系列限定商品，包括可水洗室內拖、壓克力夾子組與壓克力杯墊，即日起透過PlayStation Taiwan官方Instagram與Facebook參加活動，還有機會獲得限量「LOVE OF PLAY禮盒」，活動期間購買PS5並完成登錄也可參加抽獎。

官方同時釋出拍攝幕後花絮，金采源分享她的遊戲回憶。她透露人生第一款PlayStation遊戲是PS5《Stray》，被可愛貓咪主角與解謎氛圍深深吸引；談到DualSense無線控制器，她笑稱每種顏色都喜歡，但最愛「午夜黑」的時尚感。至於最有趣的遊戲，她點名《宇宙機器人》，直呼這次體驗讓她真正感受到PlayStation的魅力。

為回饋粉絲，官方也準備了金采源親筆簽名DualSense無線控制器，邀請玩家在新春期間一同加入「Love of Play」的遊玩行列。

官方同步公開影片拍攝幕後花絮，邀請金采源分享她對遊戲的喜愛。圖／SIET提供
官方同步公開影片拍攝幕後花絮，邀請金采源分享她對遊戲的喜愛。圖／SIET提供
LE SSERAFIM成員金采源為PlayStation特別企劃「Love of Play」揭開2026年序幕。圖／SIET提供
LE SSERAFIM成員金采源為PlayStation特別企劃「Love of Play」揭開2026年序幕。圖／SIET提供
官方同步公開影片拍攝幕後花絮，邀請金采源分享她對遊戲的喜愛。圖／SIET提供
官方同步公開影片拍攝幕後花絮，邀請金采源分享她對遊戲的喜愛。圖／SIET提供
PlayStation也推出與韓國人氣生活風格品牌Wiggle Wiggle聯名限量「LOVE OF PLAY禮盒」。記者黃筱晴／攝影
PlayStation也推出與韓國人氣生活風格品牌Wiggle Wiggle聯名限量「LOVE OF PLAY禮盒」。記者黃筱晴／攝影
「Love of Play」企劃透過4集短片呈現不同的新年遊玩情境，傳遞不論獨處或團聚，PlayStation都能陪伴玩家創造難忘回憶。圖／SIET提供
「Love of Play」企劃透過4集短片呈現不同的新年遊玩情境，傳遞不論獨處或團聚，PlayStation都能陪伴玩家創造難忘回憶。圖／SIET提供

延伸閱讀

彰化人氣皮膚診所爆掛號黃牛 1500元代排隊被調查

日實況主投2500萬日圓做遊戲！2個月成功回本、將繼續開發新作

富邦媒 娛樂產品買氣旺

PS5 Pro僅佔北美PS5總銷量13%！PS Portal裝機量達7%

相關新聞

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

8名熟悉內情的消息人士透露，OpenAI對輝達（Nvidia）部分最新的人工智慧晶片不滿意，去年起開始尋求替代方案，這兩...

誰是全球首個量產人形機器人？鴻海代工的Pepper獲金氏世界紀錄認證

軟銀機器人公司（SoftBank Robotics）周一（2日）說，該公司出品、鴻海集團的人形機器人「Pepper」，獲...

PlayStation新春優惠最高現省3200元 LE SSERAFIM金采源公開最愛遊戲

台灣索尼互動娛樂宣布，由LE SSERAFIM成員金采源（KIM CHAEWON）擔任主角的PlayStation特別企...

馬斯克合併xAI與SpaceX 擬建置太空資料中心

根據今天發布的聲明，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已收購人工智慧公司xAI，...

集邦上修記憶體漲幅預估

記憶體族群昨（2）日成為台股殺盤重心，高達11檔相關個股遭摜殺跌停板收市，不過，研調機構集邦科技（TrendForce）...

日青森暴風雪…半導體關鍵元件爆斷鏈危機 牽動AI出貨

日本青森縣正遭逢近40年來最強暴風雪，當地官員直言：「威脅生命的危機已迫在眉睫」。青森是全球前三大、亞洲最大探針卡廠MJ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。