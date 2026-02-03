馬斯克合併xAI與SpaceX 擬建置太空資料中心

快訊

中央社／ 舊金山2日綜合外電報導
馬斯克。(路透)
根據今天發布的聲明，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）已收購人工智慧公司xAI，這次合併目的在部署太空資料中心。

法新社報導，這項併購結合了SpaceX的火箭能力與xAI技術，馬斯克在聲明中表示，這將打造「地球上（以及地球外）最具野心的垂直整合創新引擎」。

這次合併發生的背景是，在各大科技巨擘大舉投資人工智慧（AI）基礎建設之際，相關資金已開始出現吃緊跡象。

馬斯克表示，SpaceX計劃發射一組可作為軌道資料中心的衛星，運用太空中的太陽能，來滿足AI運算日益增長的電力需求。馬斯克說，若要在地球上滿足那些需求，「將不可避免地對社區與環境造成負擔」。

馬斯克在公告中寫道：「藉由直接運用幾乎不間斷、營運與維護成本極低的太陽能，這些衛星將徹底改變我們擴展運算能力的方式。」

SpaceX的目標是使用「星艦」（Starship）火箭發射100萬枚用於資料中心衛星。SpaceX表示，星艦火箭不久後將達到每小時一次的發射速度，每趟可攜帶200噸的酬載。

這份聲明沒有公布併購的財務條件，也沒有提供首批衛星部署的時間表。根據彭博（BloombergNews），這兩家公司合併後的估值將達1.25兆美元。

這項交易讓馬斯克龐大的商業版圖更加緊密整合，其中還包括電動車大廠特斯拉（Tesla）與前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X。

