AI 教父結束訪台行 黃仁勳：今年超級忙碌

經濟日報／ 記者鐘惠玲朱子呈／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨（2）日結束訪台五天行程，他在離台前受訪時透露：「今年是超級忙碌的一年」。業界認為，黃仁勳此言預告今年AI市場仍將非常熱鬧，供應鏈也會跟著黃仁勳「很忙」，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等重要夥伴都將會是好年。

至於下一次來台是什麼時候？黃仁勳透露，最遲會在6月初台北國際電腦展期間，「今年有相當多的消息要發布」，屆時他也會舉行主題演講。

黃仁勳指出，「今年的台北國際電腦展將會令人很振奮，而且今年是馬年，將是非常好的一年」。他並用中文祝賀大家「馬上賺錢」。

黃仁勳此行並未與台北市政府就輝達台灣新總部進行土地簽約，黃仁勳說，如果有儀式或大型活動，他將會來參與簽約。不過，從現在開始接下來會非常忙，今年是超級忙碌的一年，將會盡其所能。

黃仁勳說，台灣供應鏈去年都取得創紀錄的出色成績，包括台積電、鴻海、緯創等，今年也都將繼續有極佳的表現。

談到競爭，黃仁勳強調，輝達有很多競爭對手，市面上也有很多AI晶片，有很多公司出現，但也有很多公司倒閉或是被併購，但競爭會一直存在，因為市場如此龐大，不過輝達定位如此獨特，是唯一與所有AI公司都有所合作的業者，產品遍布於雲端，也涉足汽車與機器人領域等，可說是無所不在，而且會繼續全力以赴。

黃仁勳 輝達 台積電

