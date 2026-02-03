快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

集邦上修記憶體漲幅預估

經濟日報／ 記者李孟珊朱子呈魏興中／台北報導

記憶體族群昨（2）日成為台股殺盤重心，高達11檔相關個股遭摜殺跌停板收市，不過，研調機構集邦科技（TrendForce）昨天晚間發布最新報告力挺記憶體後市，並上調本季傳統型DRAM與儲存型快閃記憶體NAND Flash）漲幅預估，預期都將改寫歷來最大漲幅。

集邦預估，DRAM本季報價漲幅將由該機構元月初預期的55%至60%，上修為90%至95%；NAND晶片合約價則從原估季增33%至38%，上調為55%至60%，並且不排除仍有進一步上修空間。法人認為，隨著報價漲勢比預期凶猛，南亞科（2408）、群聯、威剛等台廠將可擴大享有漲價紅利。

集邦指出，本季AI與資料中心需求持續加劇，使得全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，該機構因而上調DRAM與NAND晶片漲幅預估。就PC DRAM來看，目前仍普遍缺貨，預期本季PC DRAM報價將季增100%以上，漲幅創新高。

伺服器DRAM市場方面，由於買方積極競逐原廠供給，將帶動本季伺服器DRAM價格大漲約90%，幅度創歷年之最。至於行動記憶體市場，集邦預估本季LPDDR4X、LPDDR5X合約價皆大幅上調至季增90%左右，幅度同樣是歷來最高。

NAND晶片方面，即便訂單量大幅超越供應商的生產負荷，然原廠更看好DRAM市場獲利前景，積極將部分產線轉為生產DRAM，更壓縮NAND晶片新增產能，目前僅能透過製程升級勉強提高單位產出，短期內產能瓶頸將難以獲得舒緩。集邦預估，本季企業級固態硬碟報價將季增53%至58%，創下單季漲幅最高紀錄。

DRAM 快閃記憶體 NAND

延伸閱讀

力積電上看101不是夢？專家點名「新春抱股攻略」：不用懼高、要選對產業

台股ETF十強 規模躍進

力積電優化產品組合

就市論勢／記憶體族群 有看頭

相關新聞

集邦上修記憶體漲幅預估

記憶體族群昨（2）日成為台股殺盤重心，高達11檔相關個股遭摜殺跌停板收市，不過，研調機構集邦科技（TrendForce）...

日青森暴風雪 半導體關鍵元件爆斷鏈危機 牽動 AI 出貨

日本青森縣正遭逢近40年來最強暴風雪，當地官員直言：「威脅生命的危機已迫在眉睫」。青森是全球前三大、亞洲最大探針卡廠MJ...

日青森遭逢40年來最強暴風雪 探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了

日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材／元件供應，尤其AI需求大好，導致探針卡...

甲骨文砸錢衝算力 擴建雲端基礎設施 鴻海、廣達、神達進補

甲骨文宣布，計劃今年透過發債和售股籌資450億美元至500億美元（約新台幣1.4兆元至1.55兆元），用於擴建雲端基礎設...

甲骨文砸錢衝算力 光通訊族搶搭升級商機

甲骨文計劃透過發債和售股籌資450億美元至500億美元（約新台幣1.4兆元至1.55兆元），用以擴充算力，法人看好也將帶...

AI 教父結束訪台行 黃仁勳：今年超級忙碌

輝達執行長黃仁勳昨（2）日結束訪台五天行程，他在離台前受訪時透露：「今年是超級忙碌的一年」。業界認為，黃仁勳此言預告今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。