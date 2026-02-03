集邦上修記憶體漲幅預估

記憶體族群昨（2）日成為台股殺盤重心，高達11檔相關個股遭摜殺跌停板收市，不過，研調機構集邦科技（TrendForce）昨天晚間發布最新報告力挺記憶體後市，並上調本季傳統型DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）漲幅預估，預期都將改寫歷來最大漲幅。

集邦預估，DRAM本季報價漲幅將由該機構元月初預期的55%至60%，上修為90%至95%；NAND晶片合約價則從原估季增33%至38%，上調為55%至60%，並且不排除仍有進一步上修空間。法人認為，隨著報價漲勢比預期凶猛，南亞科（2408）、群聯、威剛等台廠將可擴大享有漲價紅利。

集邦指出，本季AI與資料中心需求持續加劇，使得全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，該機構因而上調DRAM與NAND晶片漲幅預估。就PC DRAM來看，目前仍普遍缺貨，預期本季PC DRAM報價將季增100%以上，漲幅創新高。

伺服器DRAM市場方面，由於買方積極競逐原廠供給，將帶動本季伺服器DRAM價格大漲約90%，幅度創歷年之最。至於行動記憶體市場，集邦預估本季LPDDR4X、LPDDR5X合約價皆大幅上調至季增90%左右，幅度同樣是歷來最高。

NAND晶片方面，即便訂單量大幅超越供應商的生產負荷，然原廠更看好DRAM市場獲利前景，積極將部分產線轉為生產DRAM，更壓縮NAND晶片新增產能，目前僅能透過製程升級勉強提高單位產出，短期內產能瓶頸將難以獲得舒緩。集邦預估，本季企業級固態硬碟報價將季增53%至58%，創下單季漲幅最高紀錄。