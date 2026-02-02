力成尾牙8500人同歡 董座蔡篤恭高喊：我們的訂單是真的

快訊

聯合報／ 記者簡永祥/新竹即時報導
力成董事長蔡篤恭致詞時，背板秀出感謝支持的客戶。希望今年為力成集團營運再創高峰。記者簡永祥／攝影
力成董事長蔡篤恭致詞時，背板秀出感謝支持的客戶。希望今年為力成集團營運再創高峰。記者簡永祥／攝影

封裝大廠力成（6239）今日在新竹體育館舉行年終尾牙旺年會，包括美光、博通、超微（AMD）和華邦電等重要客戶、供應鏈和員工逾8500位員工擠爆現場。力成執行長謝永達感謝在場與會人士攜手共同努力，讓力成去年繳出不錯成績，營收達749億元，今年將受惠AI、HPC及HBM等需求持續放大，營收將挑戰逾800億元，改寫歷史新高，隨著扇出級面板級封裝（FOPLP），擴增新廠及新產能，有機會明年營收挑戰千億元。

力成董事長蔡篤恭致詞時也宣布一項好消息，即經過所有同仁努力下，力成新產品、先進封裝技術及客戶開發方面，已獲得國際級客戶肯定，力成也為這些客戶做好準備。

蔡篤恭隨後並邀請成為FOPLP客戶之一的博通代表上台致詞；且接著獲另一家客戶AMD同意可宣布也派代工出席今日的尾牙，現場立刻歡聲雷動。蔡篤恭強調，力成是全球第一家完成FOPLP量產，且採最具經濟切割的510X515規格，在獲二大客戶力挺，他高興地高喊，「我在此告訴大家，這是（指訂單）真的！」

力成董事長蔡篤恭今日在尾牙宣布，FOPLP先進封裝已獲博通和AMD採用導入生產AI伺服器晶片。記者簡永祥／攝影
力成董事長蔡篤恭今日在尾牙宣布，FOPLP先進封裝已獲博通和AMD採用導入生產AI伺服器晶片。記者簡永祥／攝影

