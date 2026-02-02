黃仁勳結束5天訪台之旅 親曝將在台開設大型據點積極擴張

快訊

中央社／ 台北2日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間搭乘私人專機離台，結束5天訪台之旅。他走入松山機場商務中心之前，仍大方幫粉絲簽名，展現親和力。中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間搭乘私人專機離台，結束5天訪台之旅。他走入松山機場商務中心之前，仍大方幫粉絲簽名，展現親和力。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束5天訪台之旅，今天晚間約6時在松山機場離境前受訪表示，輝達供應鏈正變得非常巨大，「我們必須在台灣招募更多人」，並稱讚台灣人才非常優秀、工作非常努力，輝達要在台灣開設大型據點（big site），希望能擴張得更大。

黃仁勳1月29日來台後馬不停蹄，當天先拜訪台積電創辦人張忠謀，接著1月30日參加輝達台灣尾牙與員工同歡，1月31日宴請多家供應鏈合作夥伴，2月1日與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，今天參加多場會議後趕赴松山機場，結束5天訪台之旅。

晚間他在機場商務中心門口接受媒體採訪，被問及是否有意在南台灣增設輝達總部。黃仁勳說，輝達在高雄已經有辦公室，但目前大部分工程師都在台北，而大型辦公室應該設在工程師聚集之處。

黃仁勳表示，輝達正在台灣招募大量工程師，因為輝達的供應鏈正變得非常龐大。很久以前，輝達只製造繪圖處理器（GPU），但今天輝達製造中央處理器（CPU）、GPU、網路晶片和交換器，以及許多非常複雜的產品，因此需要更多工程師，有更多產品要打造，輝達必須在台灣招募更多人。

黃仁勳強調，他對台灣的專業技術感到非常滿意，人才非常優秀，工作也非常努力，而且在輝達待得很久，對此他非常感激。輝達要在台灣開設大型據點，他希望能擴張得更大。

黃仁勳也提到，下次他回來台灣時，會帶媒體去看輝達的新大樓設計，這次先不透露的原因是想保留驚喜。他強調，那是一棟非常漂亮的建築，會盡快回來向大家展示。

黃仁勳說，輝達在今年台北國際電腦展（Computex）將舉辦一場大型的主題演講，宣布很多消息，輝達的合作夥伴也有很多新消息，今年的Computex會非常令人興奮。他也再度感謝供應鏈的支持，相信今年馬年會是非常好的一年。

黃仁勳表示，他很想念家中愛犬Kuma和Momo，等不及要回家看牠們，不過接下來他將先飛往美國休士頓。他隨後步入機場，專機於晚間6時47分起飛離境。

