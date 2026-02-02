有線電視業者也跨入OTT TV！ 中嘉推全新影音平台「挖趣tv」

近年有線電視業者收視戶受到OTT TV激烈競爭，有線電視收視戶剪線達「百萬戶」，打不過就加入他，不少有線電視業者引進國內OTT TV，中嘉集團更直接跨入OTT TV平台，2日更宣布推出全新影音平台「挖趣tv」，以結合串流影音彈性收視特性及傳統電視頻道直覺操作的FAST TV（Free Ad-Supported Streaming TV）模式，主打「免費、經典、在地」三大核心內容定位，讓不同世代的觀眾能在不受付費門檻與觀看設備限制的情況下，輕鬆收看各式經典影視作品，

中嘉指出，因應國家推動數位轉型與文化內容產業升級，中嘉集團打破傳統有線電視服務框架，投入全光纖化寬頻網路建設、擴大串流影音內容多元性，積極推動營運轉型與多角化經營，致力打造兼顧社會價值與文化產業發展的影音服務生態系。

隨著影音消費轉往線上，如何在數位時代有效保存、再製與傳播文化內容，成為產業普遍關注的重要議題，中嘉推出「挖趣tv」，不僅中嘉寬頻用戶打開機上盒即可直接收看，一般民眾也可透過網頁或手機雙平台下載「挖趣tv」APP、享受免付費訂閱的影音服務，為本土內容開拓更具規模化與可持續性的發展空間，促進產業共榮。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，中嘉集團長期深耕在地節目製播與內容經營，對內容產業在數位轉型過程中所面臨的挑戰有著深刻理解，此次推出「挖趣tv」是基於25年以上有線電視經營經驗與身為國家關鍵基礎建設角色所進行的策略性轉型布局。

相較於純訂閱制影音平台，陳佐銘指出，FAST TV能觸及更多觀眾、延長內容生命周期，加上中嘉集團在高速光纖網路、平台技術與數據分析領域長期累積的能力，能持續優化觀眾使用體驗、提升內容觸及效率，為本土內容建立更穩定、更長久的營運模式，進而促進文化與產業的良性發展。我們期盼在推動營運轉型與創新發展的同時也能善盡企業社會責任，成為連結基礎建設、內容產業與文化政策的重要橋樑，為台灣影音內容的數位發展與文化傳承貢獻心力。」

FAST TV近年受到全球影音產業高度關注、成為不可忽視的重要趨勢，尤其亞洲地區的觀看時數成長速度更居全球之冠，超過七成消費者有使用過FAST TV的經驗，不論觀看時數或用戶數皆呈現快速成長。

中嘉指出，「挖趣tv」上線初期即匯聚1980至2000年代極具代表性的經典戲劇、電影與綜藝節目，包括《包青天》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《費玉清時間》以及極具代表性的驚悚電影《七夜怪談系列》等；「挖趣tv」Facebook粉絲專頁的影片更在短短一個月試營運期間，瀏覽數突破200萬次，並吸引名人主動轉發分享，顯見平台內容不僅吸引廣大觀眾、也備受矚目。

中嘉強調，未來「挖趣tv」將持續引進更多知名戲劇、經典綜藝與卡通神作，並逐步擴展至新聞與生活娛樂領域，這些影視作品不僅承載本土電視產業的重要歷程，也是跨世代的文化記憶，透過數位平台重新上架，讓這些內容得以突破傳統播映限制，成為文化資產活化與內容再利用的具體實踐。