錦明爭搶國防無人機商機 今年營運拚三級跳

沖壓件廠錦明（3230）2日舉辦媒體茶敘，董事長蔡翔峰表示，公司目前正積極爭取台灣國防無人機標案商機，有信心取得相關訂單，並挹注今年業績表現，估全年營運不僅將較去年轉虧為盈，且營收也將大幅成長，展望樂觀。

錦明去年度營收4.03億元，年減9.4%，前三季每股虧損1.15元，虧損主因來自投入大量資金研發國防無人機產品。蔡翔峰表示，公司正在參與二項台灣國防無人機標案，若成功取得標案，預料將貢獻公司年營收20至40億元。

蔡翔峰進一步指出，台灣國防無人機標案估計將在2至4月時正式開標，屆時詳細規格也將出爐，而公司已經準備好了，參加投標後，最快上半年就可知道是否得標，若成功得標，營收將自下半年開始陸續貢獻。

據悉，台灣國防無人機標案共有5至6個，商機約500億元，每一個標案的規格均不盡相同，而錦明參與的標案是數量最龐大的小型戰術無人機標案，二項標案合計商機共有220億元，且採取複數標，意即不會只有單一廠商得標，而是共同分食標案商機，依照比例進行出貨。

錦明已透過自主研發及技術整合，推出多款先進機型與系統解決方案，並逐步升級為具備「AI驅動、模組化整合」能力的戰術級無人機系統供應商，成為台灣推動國防自主與無人載具產業發展的重要推手，目前相關無人機產品已實際交付予台灣國內國軍單位。

蔡翔峰指出，公司自主研發的高性能商用軍規無人機載具「VIPER」，採用模組化設計與先進複合材料打造，兼具輕量化、耐用與高精準度的特性，並可搭載精密導航與目標鎖定系統，具備長航程飛行能力與高速突防性能，能有效應對多種複雜環境下的任務需求，特別適用於都市環境、受限空間與近距偵監任務。

此外，錦明透過自主研發的動力與控制系統，能讓VIPER實現高度靈活的任務部署與快速反應，在確保操作安全性的同時，提供可靠的精準打擊效能，藉此技術優勢，提升錦明在無人機市場的核心競爭力。