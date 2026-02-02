快訊

小胖老師評審席上那句「加油，好嗎？」 袁惟仁人生謝幕令人唏噓

慟！袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

錦明爭搶國防無人機商機 今年營運拚三級跳

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
錦明董事長蔡翔峰指出，公司目前正積極爭取台灣國防無人機標案商機，有信心取得相關訂單。記者陳昱翔／攝影
錦明董事長蔡翔峰指出，公司目前正積極爭取台灣國防無人機標案商機，有信心取得相關訂單。記者陳昱翔／攝影

沖壓件廠錦明（3230）2日舉辦媒體茶敘，董事長蔡翔峰表示，公司目前正積極爭取台灣國防無人機標案商機，有信心取得相關訂單，並挹注今年業績表現，估全年營運不僅將較去年轉虧為盈，且營收也將大幅成長，展望樂觀。

錦明去年度營收4.03億元，年減9.4%，前三季每股虧損1.15元，虧損主因來自投入大量資金研發國防無人機產品。蔡翔峰表示，公司正在參與二項台灣國防無人機標案，若成功取得標案，預料將貢獻公司年營收20至40億元。

蔡翔峰進一步指出，台灣國防無人機標案估計將在2至4月時正式開標，屆時詳細規格也將出爐，而公司已經準備好了，參加投標後，最快上半年就可知道是否得標，若成功得標，營收將自下半年開始陸續貢獻。

據悉，台灣國防無人機標案共有5至6個，商機約500億元，每一個標案的規格均不盡相同，而錦明參與的標案是數量最龐大的小型戰術無人機標案，二項標案合計商機共有220億元，且採取複數標，意即不會只有單一廠商得標，而是共同分食標案商機，依照比例進行出貨。

錦明已透過自主研發及技術整合，推出多款先進機型與系統解決方案，並逐步升級為具備「AI驅動、模組化整合」能力的戰術級無人機系統供應商，成為台灣推動國防自主與無人載具產業發展的重要推手，目前相關無人機產品已實際交付予台灣國內國軍單位。

蔡翔峰指出，公司自主研發的高性能商用軍規無人機載具「VIPER」，採用模組化設計與先進複合材料打造，兼具輕量化、耐用與高精準度的特性，並可搭載精密導航與目標鎖定系統，具備長航程飛行能力與高速突防性能，能有效應對多種複雜環境下的任務需求，特別適用於都市環境、受限空間與近距偵監任務。

此外，錦明透過自主研發的動力與控制系統，能讓VIPER實現高度靈活的任務部署與快速反應，在確保操作安全性的同時，提供可靠的精準打擊效能，藉此技術優勢，提升錦明在無人機市場的核心競爭力。

無人機 國軍 AI

延伸閱讀

台南市消防局推無人機納入救災體系 產官學研合作強化科技量能

施凱爾籲英國與歐盟加強合作 聚焦國防與單一市場

系統電報捷 奪 BBU 大單

台船攻國造艦艇傳捷報

相關新聞

黃仁勳：輝達繼續全力以赴 電腦展時會再來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計將於今日離台，他於近午受訪時指出，此行主要就是慶祝新年活動，感謝大家所做的一切。台灣...

台灣大推影音平台Prime Video獨家優惠 打造國際影音平台大滿貫

台灣大哥大（3045）2日宣布與亞馬遜（Amazon）強強聯手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案...

本季記憶體價格全面上修 各類產品季增幅將創新高

根據TrendForce最新記憶體產業調查，2026年第1季AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有...

確認返台參加6月電腦展 黃仁勳：輝達將有很多消息

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天將結束訪台行程，上午11時26分他走出下榻飯店接受媒體採訪，親口確認會來台灣參加6月...

黃仁勳今離台：台灣供應鏈拚再旺一年 AI晶片競爭只會更難

輝達執行長黃仁勳2日受訪談到AI晶片競爭指出，市場很大、對手只會更多，競爭環境也會愈來愈艱難；他同時強調輝達布局橫跨雲端...

輝達簽約黃仁勳再來台？ 曾獻瑩籲：市府本周訂出權利金

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今天搭機離台，但昨透露會再返台與北市簽約，北市長蔣萬安今受訪也說期待彼此再見。北市議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。