台灣大推影音平台Prime Video獨家優惠 打造國際影音平台大滿貫

台灣大哥大（3045）2日宣布與亞馬遜（Amazon）強強聯手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案，台灣大表示，打造國際影音平台大滿貫，台灣大成功集結Prime Video、Netflix、Disney++、HBO Max以及MyVideo。

台灣大表示，全用戶皆享Prime Video電信方案71折的超值優惠，年約方案每月僅需120元（原價169元），以最親民的價格和頂級影音設備，盡情觀賞強檔電影和優質原創影集，更渴透過台灣大哥大全通路提供一站式快速訂閱Prime Video、Netflix、Disney+、HBO Max以及MyVideo，打造消費者通往全球頂級影音內容的「訂閱首選入口」。

台灣大指出，Prime Video擁有多部獲獎無數的Amazon Original原創作品、強檔電影和熱門影集，用戶可透過各種裝置，隨時隨地開啟個人化的觀影體驗。內容包含被譽為美劇製作規格天花板的《魔戒：力量之戒》、榮獲艾美獎肯定的末日影集《異塵餘生》、諷刺英雄劇《黑袍糾察隊》，和「洛基」湯姆希德斯頓主演的懸疑驚悚影集《夜班經理》以及經典美劇《破產姐妹花》等。更找來擁有四億訂閱量的知名YouTuber MrBeast，主持競賽實境節目《野獸遊戲》，邀請超過1,000名參賽者爭奪電視史上最高500萬美元獎金，滿足不同族群的娛樂渴望。

台灣大指出，為回饋用戶，即日起至2月28日止，申辦並成功登記，還有機會抽中市價2萬元的Sony智慧聯網顯示器或Airpods Pro。