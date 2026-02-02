快訊

小胖老師評審席上那句「加油，好嗎？」 袁惟仁人生謝幕令人唏噓

慟！袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

台灣大推影音平台Prime Video獨家優惠 打造國際影音平台大滿貫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大2日宣布與亞馬遜強強聯手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案。擷取自primevideo.com
台灣大哥大2日宣布與亞馬遜強強聯手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案。擷取自primevideo.com

台灣大哥大（3045）2日宣布與亞馬遜（Amazon）強強聯手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案，台灣大表示，打造國際影音平台大滿貫，台灣大成功集結Prime Video、NetflixDisney++、HBO Max以及MyVideo。

台灣大表示，全用戶皆享Prime Video電信方案71折的超值優惠，年約方案每月僅需120元（原價169元），以最親民的價格和頂級影音設備，盡情觀賞強檔電影和優質原創影集，更渴透過台灣大哥大全通路提供一站式快速訂閱Prime Video、Netflix、Disney+、HBO Max以及MyVideo，打造消費者通往全球頂級影音內容的「訂閱首選入口」。

台灣大指出，Prime Video擁有多部獲獎無數的Amazon Original原創作品、強檔電影和熱門影集，用戶可透過各種裝置，隨時隨地開啟個人化的觀影體驗。內容包含被譽為美劇製作規格天花板的《魔戒：力量之戒》、榮獲艾美獎肯定的末日影集《異塵餘生》、諷刺英雄劇《黑袍糾察隊》，和「洛基」湯姆希德斯頓主演的懸疑驚悚影集《夜班經理》以及經典美劇《破產姐妹花》等。更找來擁有四億訂閱量的知名YouTuber MrBeast，主持競賽實境節目《野獸遊戲》，邀請超過1,000名參賽者爭奪電視史上最高500萬美元獎金，滿足不同族群的娛樂渴望。

台灣大指出，為回饋用戶，即日起至2月28日止，申辦並成功登記，還有機會抽中市價2萬元的Sony智慧聯網顯示器或Airpods Pro。

台灣大哥大 美劇 Disney+ 亞馬遜 Netflix

延伸閱讀

澳網／22歲寫最年輕「全滿貫」紀錄 阿爾卡拉斯大滿貫7冠也是新猷

澳網／輸一贏三逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕「全滿貫」紀錄

澳網／再見Ace球復仇球后莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第二座大滿貫金盃

澳網／都和謝淑薇搭檔過！梅丹斯攜手張帥女雙奪冠

相關新聞

黃仁勳：輝達繼續全力以赴 電腦展時會再來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計將於今日離台，他於近午受訪時指出，此行主要就是慶祝新年活動，感謝大家所做的一切。台灣...

台灣大推影音平台Prime Video獨家優惠 打造國際影音平台大滿貫

台灣大哥大（3045）2日宣布與亞馬遜（Amazon）強強聯手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案...

本季記憶體價格全面上修 各類產品季增幅將創新高

根據TrendForce最新記憶體產業調查，2026年第1季AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有...

確認返台參加6月電腦展 黃仁勳：輝達將有很多消息

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天將結束訪台行程，上午11時26分他走出下榻飯店接受媒體採訪，親口確認會來台灣參加6月...

黃仁勳今離台：台灣供應鏈拚再旺一年 AI晶片競爭只會更難

輝達執行長黃仁勳2日受訪談到AI晶片競爭指出，市場很大、對手只會更多，競爭環境也會愈來愈艱難；他同時強調輝達布局橫跨雲端...

輝達簽約黃仁勳再來台？ 曾獻瑩籲：市府本周訂出權利金

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今天搭機離台，但昨透露會再返台與北市簽約，北市長蔣萬安今受訪也說期待彼此再見。北市議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。