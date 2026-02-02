本季記憶體價格全面上修 各類產品季增幅將創新高

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
2026年第1季AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減。（路透）
根據TrendForce最新記憶體產業調查，2026年第1季AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有增無減，TrendForce據此全面上修第1季DRAMNAND Flash各產品價格季成長幅度，預估整體conventional DRAM合約價將從元月初公布的季增55-60%，改為上漲90-95%，NAND Flash合約價則從季增33-38%上調至55-60%，並且不排除仍有進一步上修空間。

TrendForce指出，由於2025年第4季PC整機出貨優於預期，目前PC DRAM仍普遍缺貨，即便是確定取得原廠供給的tier-1 PC OEM業者，DRAM庫存水準仍有下滑。在賣方市場格局抬升合約價商談行情的背景下，預計2026年第1季PC DRAM價格將季增100%以上，漲幅達歷史新高。

觀察server DRAM市場，北美、中國大陸各大雲端服務業者(CSP)、server OEM至元月為止，持續和記憶體原廠洽談年度DRAM LTA (long-term agreement)供應量。由於買方積極競逐原廠供給，將帶動第1季server DRAM價格大幅上漲約90%，幅度創歷年之最，原廠須根據對買方真實需求的判斷擬定供給策略，極力在各客戶關係間取得平衡。

至於mobile DRAM市場，因整體DRAM市場供需差距不斷擴大，各終端應用競相提高報價以爭取配額，預計將導致第1季LPDDR4X、LPDDR5X合約價皆大幅上調至季增90%左右，同樣是歷來最高。其中，原廠對美系手機客戶的1Q26合約價格已自去年底起陸續完成議定；中系手機客戶則因去年第4季合約價甫敲定，加上農曆年長假影響，預估最快需至2月底才會有實質進展。

在NAND Flash市場部分，儘管第1季訂單量大幅超越供應商的生產負荷，然原廠更看好DRAM市場獲利前景，積極將部分產線轉為生產DRAM，更壓縮NAND Flash新增產能。目前僅能透過製程升級勉強提高單位產出，短期內產能瓶頸將難以獲得舒緩。

隨著inference AI應用場景擴大，市場對高效能儲存設備的需求遠高於預期，北美各大CSP自2025年底起開始強力拉貨，刺激enterprise SSD訂單爆發。在供給缺口持續擴大下，買方激進囤貨以盡早補足庫存，推升2026年第1季enterprise SSD價格將季增53-58%，創下單季漲幅最高紀錄。

