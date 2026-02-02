施耐德、AVEVA與ETAP加入OpenUSD聯盟 推進工業數位孿生與3D建模發展

施耐德電機Schneider Electric、全球工業軟體領導者AVEVA、以及電力系統設計與分析技術領導品牌ETAP宣布加入OpenUSD（Universal Scene Description）聯盟。

三家公司將與輝達（NVIDIA）、Pixar、Adobe、Autodesk等攜手，共同推動具互通性的數位孿生與可用於模擬的SimReady 3D資產標準。此消息於施耐德電機在拉斯維加斯舉行的Innovation Summit North America發表，現場超過2,500位產業領袖參與，一同探討能源未來的關鍵創新。

施耐德表示，OpenUSD是一套高效且可延展的框架，能讓不同軟體與資料類型相互協作，推動虛擬世界與工業數位化發展。此次加入聯盟，不僅強化施耐德電機、AVEVA與ETAP在工業模擬、協同設計與AI基礎架構上的開放標準承諾，也進一步擴大與NVIDIA的合作，聯手描繪具物理精準度、可即時運算、可擴展的下一代工業數位孿生環境。全球多家組織正快速採用NVIDIA Omniverse函式庫，打造專案建模、流程數位化與系統設計的解決方案，以邁向更高效率、永續與能源最佳化。

施耐德的SimReady資產可直接整合NVIDIA Omniverse應用程式，支援高精準度模擬並加速數位孿生開發，其應用範圍橫跨製造、資料中心與AI工廠設計，可協助提升能源效率、冷卻效能與系統韌性，藉由採用OpenUSD與數位孿生架構，資料中心營運商可模擬熱行為、電力配置與氣流狀態，進而優化設計與營運策略。

施耐德電機資料中心事業部資深副總裁暨技術長Jim Simonelli表示，「OpenUSD不只是檔案格式，更是串聯各產業的虛擬橋梁。加入聯盟後，讓我們能與生態系夥伴更緊密合作，加速AI基礎架構朝向更高效率、更永續的方向發展，這也延伸我們與NVIDIA的合作深度」。

NVIDIA Omniverse與模擬技術副總裁Rev Lebaredian分享，像AI工廠這類複雜系統的設計與營運，需具備以模擬為核心的可擴展基礎。施耐德電機在能源管理及軟硬體方面的專業，結合NVIDIA Omniverse函式庫，將加速未來AI工廠與智慧電網的進展，開啟AI驅動的效率與永續新時代。