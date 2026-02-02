快訊

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

施耐德、AVEVA與ETAP加入OpenUSD聯盟 推進工業數位孿生與3D建模發展

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

施耐德電機Schneider Electric、全球工業軟體領導者AVEVA、以及電力系統設計與分析技術領導品牌ETAP宣布加入OpenUSD（Universal Scene Description）聯盟。

三家公司將與輝達（NVIDIA）、Pixar、Adobe、Autodesk等攜手，共同推動具互通性的數位孿生與可用於模擬的SimReady 3D資產標準。此消息於施耐德電機在拉斯維加斯舉行的Innovation Summit North America發表，現場超過2,500位產業領袖參與，一同探討能源未來的關鍵創新。

施耐德表示，OpenUSD是一套高效且可延展的框架，能讓不同軟體與資料類型相互協作，推動虛擬世界與工業數位化發展。此次加入聯盟，不僅強化施耐德電機、AVEVA與ETAP在工業模擬、協同設計與AI基礎架構上的開放標準承諾，也進一步擴大與NVIDIA的合作，聯手描繪具物理精準度、可即時運算、可擴展的下一代工業數位孿生環境。全球多家組織正快速採用NVIDIA Omniverse函式庫，打造專案建模、流程數位化與系統設計的解決方案，以邁向更高效率、永續與能源最佳化。

施耐德的SimReady資產可直接整合NVIDIA Omniverse應用程式，支援高精準度模擬並加速數位孿生開發，其應用範圍橫跨製造、資料中心與AI工廠設計，可協助提升能源效率、冷卻效能與系統韌性，藉由採用OpenUSD與數位孿生架構，資料中心營運商可模擬熱行為、電力配置與氣流狀態，進而優化設計與營運策略。

施耐德電機資料中心事業部資深副總裁暨技術長Jim Simonelli表示，「OpenUSD不只是檔案格式，更是串聯各產業的虛擬橋梁。加入聯盟後，讓我們能與生態系夥伴更緊密合作，加速AI基礎架構朝向更高效率、更永續的方向發展，這也延伸我們與NVIDIA的合作深度」。

NVIDIA Omniverse與模擬技術副總裁Rev Lebaredian分享，像AI工廠這類複雜系統的設計與營運，需具備以模擬為核心的可擴展基礎。施耐德電機在能源管理及軟硬體方面的專業，結合NVIDIA Omniverse函式庫，將加速未來AI工廠與智慧電網的進展，開啟AI驅動的效率與永續新時代。

NVIDIA 數位 AI 軟體 Adobe

延伸閱讀

位居AI浪潮要角「兆元宴」新成員奇鋐、智邦股價都逆勢上揚

金銀續跌 那斯達克期指也跌得不輕

營邦入列挪威主權基金名單 攻 AI 獲大咖投資 後市受關注

Nvidia投資OpenAI卡關？黃仁勳批「無稽之談」

相關新聞

黃仁勳：輝達繼續全力以赴 電腦展時會再來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計將於今日離台，他於近午受訪時指出，此行主要就是慶祝新年活動，感謝大家所做的一切。台灣...

本季記憶體價格全面上修 各類產品季增幅將創新高

根據TrendForce最新記憶體產業調查，2026年第1季AI與資料中心需求持續加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力有...

確認返台參加6月電腦展 黃仁勳：輝達將有很多消息

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天將結束訪台行程，上午11時26分他走出下榻飯店接受媒體採訪，親口確認會來台灣參加6月...

黃仁勳今離台：台灣供應鏈拚再旺一年 AI晶片競爭只會更難

輝達執行長黃仁勳2日受訪談到AI晶片競爭指出，市場很大、對手只會更多，競爭環境也會愈來愈艱難；他同時強調輝達布局橫跨雲端...

輝達簽約黃仁勳再來台？ 曾獻瑩籲：市府本周訂出權利金

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今天搭機離台，但昨透露會再返台與北市簽約，北市長蔣萬安今受訪也說期待彼此再見。北市議...

影／與輝達簽約時程 蔣萬安：預計農曆過年前

台北市長蔣萬安上午前往萬華區參加里長有約，會前受訪表示與輝達預計農曆過年前簽約，這周進行估價審議，接下來就會完成議價訂約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。