旭軟總部工廠火災無人員傷亡 起火原因待消防鑑識單位查證
軟板廠商旭軟（3390）2日公告，今日凌晨本公司總部辦公室所在工廠一樓發生火災，經緊急通報消防單位進行管制及救災，事故發生原因尚待消防單位鑑定。火災發生後，公司已立即啟動緊急應變程序，迅速完成員工疏散，且因事發當時為凌晨，確認無人員傷亡。
旭軟說明，公司有投保火災保險，初步評估對整體營運及財務尚無重大影響，實際損失待判定。起火原因待消防鑑識單位查證，待勘查結果進行相關理賠程序。
旭軟說明，公司配合相關單位事故調查，申請保險理賠，降低損失。公司將持續進行後續損失評估與復原作業，並檢討強化防災措施，以降低未來風險。
