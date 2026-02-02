黃仁勳：輝達繼續全力以赴 電腦展時會再來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計將於今日離台，他於近午受訪時指出，此行主要就是慶祝新年活動，感謝大家所做的一切。台灣供應鏈於去年都取得了創紀錄的出色成績，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）等，今年也都將繼續有極佳的表現。

黃仁勳表示，感謝供應鏈所做的一切努力，並期望其能為未來重要的一年做好準備。

至於台灣總部的簽約進度，黃仁勳說，如果有儀式或大型活動，他將會來參與。不過他從現在開始接下來會非常忙，今年對他來說是超級忙碌的一年，他會盡其所能。他肯定會在台北國際電腦展時前來，因為今年有相當多的消息要發布，屆時他也會舉行主題演講。

至於談到競爭態勢，黃仁勳強調，輝達有很多競爭對手，市面上也有很多AI晶片，有很多公司出現，但也有很多公司倒閉或是被併購。競爭會一直存在，因為市場如此龐大，不過輝達定位如此獨特，是唯一與所有AI公司都有所合作的業者，產品遍布於雲端，也涉足汽車與機器人領域等，乃是無所不在，而且會繼續全力以赴。