快訊

黃仁勳：輝達繼續全力以赴 電腦展時會再來

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計將於今日離台，他於近午受訪時指出，此行主要就是慶祝新年活動，感謝大家所做的一切。台灣供應鏈於去年都取得了創紀錄的出色成績，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）等，今年也都將繼續有極佳的表現。

黃仁勳表示，感謝供應鏈所做的一切努力，並期望其能為未來重要的一年做好準備。

至於台灣總部的簽約進度，黃仁勳說，如果有儀式或大型活動，他將會來參與。不過他從現在開始接下來會非常忙，今年對他來說是超級忙碌的一年，他會盡其所能。他肯定會在台北國際電腦展時前來，因為今年有相當多的消息要發布，屆時他也會舉行主題演講。

至於談到競爭態勢，黃仁勳強調，輝達有很多競爭對手，市面上也有很多AI晶片，有很多公司出現，但也有很多公司倒閉或是被併購。競爭會一直存在，因為市場如此龐大，不過輝達定位如此獨特，是唯一與所有AI公司都有所合作的業者，產品遍布於雲端，也涉足汽車與機器人領域等，乃是無所不在，而且會繼續全力以赴。

黃仁勳 輝達

相關新聞

黃仁勳：輝達繼續全力以赴 電腦展時會再來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計將於今日離台，他於近午受訪時指出，此行主要就是慶祝新年活動，感謝大家所做的一切。台灣...

確認返台參加6月電腦展 黃仁勳：輝達將有很多消息

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天將結束訪台行程，上午11時26分他走出下榻飯店接受媒體採訪，親口確認會來台灣參加6月...

黃仁勳今離台：台灣供應鏈拚再旺一年 AI晶片競爭只會更難

輝達執行長黃仁勳2日受訪談到AI晶片競爭指出，市場很大、對手只會更多，競爭環境也會愈來愈艱難；他同時強調輝達布局橫跨雲端...

輝達簽約黃仁勳再來台？ 曾獻瑩籲：市府本周訂出權利金

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今天搭機離台，但昨透露會再返台與北市簽約，北市長蔣萬安今受訪也說期待彼此再見。北市議...

影／與輝達簽約時程 蔣萬安：預計農曆過年前

台北市長蔣萬安上午前往萬華區參加里長有約，會前受訪表示與輝達預計農曆過年前簽約，這周進行估價審議，接下來就會完成議價訂約...

元大證券促達宇電能、海昌電子強強聯手 進軍AI能源

元大金（2885）旗下元大證券擔任海昌電子之財務顧問，協助其股東規劃出售海昌電子全數股權，以利企業永續經營與永續傳承；經...

