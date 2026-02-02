台灣大獨家攜手亞馬遜 擴大國際OTT合作陣容

台灣大今天宣布，獨家攜手亞馬遜（Amazon） 推出影音平台Prime Video電信方案，台灣大表示，這次合作再推升台灣大國際影音平台OTT陣容，除了Prime Video，Netflix、Disney+、HBO Max和自家MyVideo，均可透過台灣大哥大全通路一站式訂閱。

台灣大哥大今天宣布與亞馬遜（Amazon）聯手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案，全用戶皆享71折的價格，年約方案每月新台幣120元。

台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，PrimeVideo作為全球串流龍頭之一，憑藉「黑袍糾察隊」、「魔戒：力量之戒」等原創IP打開市占。台灣大與Prime Video的合作，完成國際影音陣容的階段性強勢擴張，加上Netflix、Disney+、HBO Max與MyVideo，不只是匯集多個服務，更以電信平台聚合者的角色，為用戶串起從網路、平台到內容的體驗。

此外，台灣大強調，於OpenSignal的2025下半年「台灣行動網路體驗報告」中，最能反映用戶日常娛樂品質的「整體影音體驗」項目中，台灣大是獨家冠軍；台灣大憑業界最大100MHz 3.5GHz 5G頻寬，搭配700MHz低頻段進行高低頻協作，確保用戶收看影音內容時能有高品質體驗。