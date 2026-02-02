精誠集團與日本伊藤忠商事策略聯盟 擴大全球IT服務能量

精誠（6214）集團2日宣布與日本大型綜合商社伊藤忠商事株式會社（ITOCHU）建立策略性聯盟，正式展開跨國業務合作。雙方將結合精誠在台灣長期深耕的產業經驗與客戶基礎，以及伊藤忠集團橫跨日本、北美與東南亞的國際事業網路，提供台灣企業在全球市場的IT服務與數位轉型支援，並以半導體及高科技製造產業為核心，協助企業加速海外布局與營運落地，也有助於推升精誠營運成績再創新高。

伊藤忠集團擁有子公司伊藤忠科技解決方案公司，提供IT設備銷售、系統開發及運用維護服務。伊藤忠商事以擴大海外IT服務事業、積極拓展全球合作夥伴關係視為重要策略方針；而精誠集團則以提供企業全球IT服務，攜手台商布局海外市場為成長策略，雙方將以策略夥伴關係，深化合作，強化跨區跨域交付能力，為台灣企業在海外建廠及營運過程中，提供穩定一致且高品質的IT服務支援。

精誠資訊表示，呼應全球半導體產業持續攀升的需求，台灣半導體上下游產業鏈也積極將產線與營運據點拓展至日本、北美及東南亞等地，帶動台商加速海外布局，也同步提升企業在跨國營運、系統建置、資安與維運等面向的IT投資需求。精誠將憑藉在IT維運服務、商務流程以及當地服務資源的廣度與深度與策略夥伴共同為台灣企業提供全球IT服務，為台商海外市場布局扮演關鍵支撐角色。

未來，精誠集團將持續深化與伊藤忠集團的合作，從IT基礎建設、系統整合、資安到雲端服務，全方位支持客戶的全球化發展，同時藉助伊藤忠集團橫跨日本、北美與東南亞市場的營運基礎，共同打造更具韌性與永續性的國際IT服務體系，助力企業因應瞬息萬變的國際經濟，持續穩健成長。