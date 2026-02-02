黃仁勳今離台：台灣供應鏈拚再旺一年 AI 晶片競爭只會更難

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

輝達執行長黃仁勳2日受訪談到AI晶片競爭指出，市場很大、對手只會更多，競爭環境也會愈來愈艱難；他同時強調輝達布局橫跨雲端、企業地端資料中心，以及機器人與車用等多領域，必須持續加速奔跑，才能維持領先。

黃仁勳預計今日結束在台行程，今天早上受訪時透露上午還有幾場會議，隨後將啟程離台，並表示自己很快會再回來；他也說，這趟來台的主要目的就是過農曆年，向台灣夥伴致意並親自表達感謝。

談到台灣供應鏈，黃仁勳指出，台灣供應鏈夥伴去年交出創紀錄成績單，點名鴻海（2317）、台積電（2330）、緯創（3231）等公司；他也看好今年延續強勁動能，認為這些夥伴今年同樣會有非常出色的一年，因此希望親自謝謝大家去年的努力，也希望讓大家一起為更大的成長年做準備。

針對AI晶片競爭，黃仁勳進一步說明，市場上有很多競爭者與多種AI晶片方案，過去一段時間也有許多公司投入、成立新創，但產業淘汰很快，有些公司已退出市場，有些則被併購，整體只會愈來愈難。不過他也強調，因為市場規模非常大，競爭會長期存在。

至於輝達的競爭位置，他指出公司定位明顯不同，因為輝達和各家AI公司都在合作，產品與平台遍布各大雲端，也深入企業自建的地端資料中心，同時延伸到機器人與車用領域；正因為戰場很廣，輝達必須持續以最快速度向前奔跑，才能維持領先。

他也預告，2026年將會是自己非常忙碌的一年，並確認一定會出席今年6月的台北國際電腦展（COMPUTEX），因為輝達今年準備了很多重要發布，且會由他親自進行主題演講。外界解讀，從資料中心到AI平台與生態系布局，輝達今年節奏將更密集。

