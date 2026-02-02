快訊

輝達簽約黃仁勳再來台？ 曾獻瑩籲：市府本周訂出權利金

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員曾獻瑩表示，黃仁勳說會再來台灣跟蔣萬安碰面，這是對台北市的肯定。圖／曾獻瑩辦公室提供
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今天搭機離台，但昨透露會再返台與北市簽約，北市長蔣萬安今受訪也說期待彼此再見。北市議員曾獻瑩說，這周應該會開估價審議會，將權利金訂下，考量副市長李四川選舉等行程，北市府盡早準備簽約。

曾獻瑩表示，黃仁勳說會再來台灣跟蔣萬安碰面，這是對台北市的肯定，那麼這禮拜應該會開估價審議會，把權利金訂出來，訂出來之後把價格給輝達議價，「輝達OK了應該就可以簽約了。」

他說，但黃仁勳再來的時間還是不確定，會不會影響副市長李四川的行程，萬一比較晚，考量到不影響李四川競選新北市長，台北市還是必須盡快做好簽約準備，另一個是做好讓李四川投入選舉的準備。

