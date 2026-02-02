影／與輝達簽約時程 蔣萬安：預計農曆過年前

台北市長蔣萬安上午前往萬華區參加里長有約，會前受訪表示與輝達預計農曆過年前簽約，這周進行估價審議，接下來就會完成議價訂約，一切都要看黃仁勳的時間與行程安排，黃仁勳此行行程緊湊，相關的時程及進度都會持續進行與推薦，與輝達一直保持聯繫，相關進度不受影響。

對於黃仁勳提及感謝他的幫忙，蔣萬安也謝謝黃仁勳還有他的團隊，在跟市府溝通的過程都非常的順利，也都保持密切的聯繫。市府會站在一切依法合程序的範圍內，盡量的給予協助。黃仁勳昨晚與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層聚餐，晚間受訪中提到輝達台灣總部時說，很快就會見到市長，很期待見到市長，因為市長真的幫忙了確保T17、T18的場址。 台北市長蔣萬安上午前往萬華區參加里長有約，說明萬華區未來的市政建設。記者蘇健忠／攝影 台北市長蔣萬安（中）上午前往萬華區參加里長有約，與聽取里長對萬華區市政的建言，開會前與里長打招呼。記者蘇健忠／攝影