影／與輝達簽約時程 蔣萬安：預計農曆過年前
台北市長蔣萬安上午前往萬華區參加里長有約，會前受訪表示與輝達預計農曆過年前簽約，這周進行估價審議，接下來就會完成議價訂約，一切都要看黃仁勳的時間與行程安排，黃仁勳此行行程緊湊，相關的時程及進度都會持續進行與推薦，與輝達一直保持聯繫，相關進度不受影響。
對於黃仁勳提及感謝他的幫忙，蔣萬安也謝謝黃仁勳還有他的團隊，在跟市府溝通的過程都非常的順利，也都保持密切的聯繫。市府會站在一切依法合程序的範圍內，盡量的給予協助。黃仁勳昨晚與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層聚餐，晚間受訪中提到輝達台灣總部時說，很快就會見到市長，很期待見到市長，因為市長真的幫忙了確保T17、T18的場址。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言