好酒沈甕底...黃仁勳年前再來台？ 蔣萬安今曝輝達簽約日期

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天赴萬華區里長座談。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天赴萬華區里長座談。記者林麗玉／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今天搭機離台。對於輝達即將落腳北士科，外界關注黃仁勳與北市長蔣萬安會面時間，黃昨承諾將再返台與北市府簽約。台北市長蔣萬安今天被問及，是否黃仁勳農曆年前會再來台？好酒沈甕底？蔣今笑稱，「我們都非常期待，彼此能夠很快再度見面。」

蔣萬安今天赴萬華區里長座談，由於這次黃仁勳來台灣行程滿檔，外界持續關注輝達北士科專案設定進上權案的相關期程，與蔣萬安何時與黃仁勳會面？蔣萬安說，黃仁勳這次行程非常緊湊，「不過我們都有一直保持聯繫，彼此都非常期待能夠很快再度見面」。

蔣萬安也透露相關期程，北市府與輝達的專案地上權案簽約，都會依照相關期程進行，本周就會召開估價審議會，之後就會議價、就會議價訂約，農曆年前預計2月10日至15日中間就會簽約。

蔣說，這周北市府就會估價審議，接下來就會完成訂價訂約，很快，預計農曆年前就可以簽約。

至於是否黃仁勳農曆年前再度來台，再約黃吃美食？蔣萬安說，這一切都要看黃仁勳時間及行程安排，不過相關的時程、進度都會持續進行，也都有往前推進，也都有與輝達保持溝通，雙方都有充分掌握。

蔣萬安今天也感謝黃仁勳及其團隊，表示這次黃的行程非常緊湊，但相關進步不受影響，都會往前推進，也謝謝黃仁勳與其團隊，與市府溝通過程都非常順利，也密切聯繫，北市府這部分很謝謝輝達團隊，市府會站在一切依法，符合程序範圍內盡量給予協助。

