好酒沈甕底...黃仁勳年前再來台？ 蔣萬安今曝輝達簽約日期
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今天搭機離台。對於輝達即將落腳北士科，外界關注黃仁勳與北市長蔣萬安會面時間，黃昨承諾將再返台與北市府簽約。台北市長蔣萬安今天被問及，是否黃仁勳農曆年前會再來台？好酒沈甕底？蔣今笑稱，「我們都非常期待，彼此能夠很快再度見面。」
蔣萬安今天赴萬華區里長座談，由於這次黃仁勳來台灣行程滿檔，外界持續關注輝達北士科專案設定進上權案的相關期程，與蔣萬安何時與黃仁勳會面？蔣萬安說，黃仁勳這次行程非常緊湊，「不過我們都有一直保持聯繫，彼此都非常期待能夠很快再度見面」。
蔣萬安也透露相關期程，北市府與輝達的專案地上權案簽約，都會依照相關期程進行，本周就會召開估價審議會，之後就會議價、就會議價訂約，農曆年前預計2月10日至15日中間就會簽約。
蔣說，這周北市府就會估價審議，接下來就會完成訂價訂約，很快，預計農曆年前就可以簽約。
至於是否黃仁勳農曆年前再度來台，再約黃吃美食？蔣萬安說，這一切都要看黃仁勳時間及行程安排，不過相關的時程、進度都會持續進行，也都有往前推進，也都有與輝達保持溝通，雙方都有充分掌握。
蔣萬安今天也感謝黃仁勳及其團隊，表示這次黃的行程非常緊湊，但相關進步不受影響，都會往前推進，也謝謝黃仁勳與其團隊，與市府溝通過程都非常順利，也密切聯繫，北市府這部分很謝謝輝達團隊，市府會站在一切依法，符合程序範圍內盡量給予協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言